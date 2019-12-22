بالفيديو.. «موقع سي إن إن» يسلط الضوء على «جزر المالديف» في أبوظبي

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

سلط موقع سي إن إن الأمريكي في صفحته الخاصة بالسياحة الضوء على عدد من الجزر الساحرة في العاصمة أبوظبي منها جزيرة ومنتجع زايا نوراي التي شبهها بجزر المالديف.

وقال الموقع في وصفه للجزيرة الساحرة: "تخيل أحواض سباحة لا متناهية، ومطاعم عصرية في الهواء الطلق وشواطئ ذهبية وذلك كله على بعد 30 دقيقة بالقارب فقط من أبوظبي. هذه هي جزيرة زايا نوراي.

وذكر الموقع أن الجزيرة الساحرة تبدو وكأنها قطعة من عالم آخر، إذ تزينها الرمال البيضاء والشواطئ الفيروزية الساحرة رغم وجودها في الصحراء كما أن خدمات الضيافة فيها لا تظاهى.

الجزيرة تعد موطن الفلل الخاصة وبها فندق واحد يقدم خدمات خمس نجوم وبأسعار في متناول الجميع وفقاً للموقع، إذ تتوفر غرف بسعر يبدأ من 95 دولارا للشخص الواحد.

ووصف الموقع الجزيرة بأنها الملاذ المثالي لعطلة نهاية الأسبوع ووجهة العائلات المفضلة.