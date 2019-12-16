مدينة "هايدلبيرج" الألمانية تقدم باقة من التجارب الحصرية لزوارها في فصل الشتاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كلٌّ من هيئة سياحة ’هايدلبيرج‘ Heidelberg’ و مراكز التسوق الفاخرة "بروينِينجر" Breuninger عن طرح باقة من التجارب والعروض الحصرية التي تهدف إلى زيادة استقطاب السياح من دول الخليج .

وتأتي هذه الخطوة مع النمو المستمر في أعداد الزوّار الخليجيين، حيث تم تسجيل حوالي 1.8 مليون ليلة إقامة فندقية في عام 2018 مقارنة بـ 770,000 في عام 2009.

تتمتع مدينة هايدلبيرج النابضة بالحياة بتاريخ عريق يعود إلى قرون مضت، وتتميز بموقع فريد ضمن ولاية بادن-فورتمبيرغ، كما تشتهر بكونها مدينة جامعية عريقة تستقطب السياح من دول الخليج بفضل معالمها التاريخية العريقة فضلاً عن تجارب الطعام المميزة سواء في المقاهي والمطاعم و أو متاجر الحلويات المميزة فهنا تحتضن المدينة ركن المشروبات الأصيل ’فيترز براوهاوس‘Vetter’s Brauhaus ، والذي كان مصدر نشر ثقافة المشروبات الطازجة المميزة ووجبات السجق وكعك البريتزل الطازج حول العالم.

وتعتبر المدينة الوجهة الأمثل للذواقة، حيث يمكن لزوار المدينة ركوب القطار الجبلي صعوداً إلى القلعة الشامخة لتجربة أشهى أصناف مطعم ’شارفس شلوسفاينشتوبه‘Scharffs Schlossweinstube، الفاخر والحائز على نجمة ميشلان، والذي يتيح من موقعه الفريد في قلعة هايدلبيرج إطلالات بديعة على النهر والبلدة القديمة.

وبهدف جذب العائلات خلال موسم العطلات الشتوية، تستعد مدينة هايدلبيرج لاستضافة العديد من الأسواق الاحتفالية الموسمية كما تقدم للسياح العديد من التجارب المميزة لاستكشاف سحر المدينة الدائم والاستمتاع بالطبيعة الغنّاء من خلال رحلات القطار الجبلي والمناطيد الهوائية والقوارب فضلاً عن الرحلات إلى حديقة حيوانات هايدلبيرج التي تحتضن ما يزيد عن 1,100 حيوان من 250 نوع.

وفي هذا الاطار علقت السيدة نينا كوخ، مديرة إدارة المبيعات في هيئة سياحة ’هايدلبيرج‘ قائلة : "توفر مدينة هايدلبيرج للجميع و خاصة لزوارها من أصحاب الهمم تسهيلات خاصة لسياحة خالية من المعوقات وذلك للاستمتاع بالأنشطة والمعالم السياحية كما أصدرت المدينة بطاقة ’هايدلبرج كارد‘ الخاصة التي تقدم الكثير من الفوائد و الخصومات للزوار.

ونحرص كذلك على توفير رحلات مخصصة للذين يعانون صعوبات بصرية من خلال إطلاق جولات سياحية خاصة باللغتين الألمانية والإنجليزية ‘Sensing, Smelling, Feeling’ guided tour تتضمن تجارب استكشافية توظف الحواس تحت إشراف دليل سياحي خبير، حيث يمكن للضيوف التعرّف على تاريخ المدينة العريق عبر الشعور بأجواء المدينة والصروح التاريخية واستنشاق عبق المدينة".

تجارب التسوق وأسلوب الحياة الفاخرة

تستعد مراكز التسوق الفاخرة ’بروينينجر‘، إحدى أشهر وجهات التسوق للتجزئة الرائدة على مستوى أوروبا، لجذب الشريحة الرائدة من المتسوقين الخليجيين عبر إطلاق مجموعة من تجارب وخدمات التسوق الفاخرة في كافة منافذه البالغ عددها 11 في أرجاء ألمانيا. تحمل مراكز التسوق الفاخرة ’بروينينجر‘ تاريخاً راسخاً تمتد جذوره لأكثر من 135 عاماً في مجال الأزياء وأسلوب الحياة وتوفير تجارب فاخرة للمتسوقين، حيث تتفرّد بتقديم باقة حصرية من منتجات أشهر العلامات التجارية العالمية، والعلامات الواعدة والخدمات المتميزة.

يمتد مركز التسوق الفاخر ’بروينينجر‘ في مدينة شتوتغارت Stuttgart على مساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع، ويحتضن أبرز المتاجر في عالم الموضة وأزياء الأطفال والجمال والإكسسوارت والأحذية والرياضة والمستلزمات المنزلية.

وفي هذا الصدد، قال كريستيان ويت، مدير إدارة التسويق: "يقدم فرع مركز التسوق الفاخر’بروينينجر‘ في شتوتغارت أكبر تشكيلة منوعة من متاجر الأحذية في قطاع العلامات الفاخرة والعصرية، والتي تمتد على مساحة تزيد عن 2,000 ألف متر مربع. وعلاوةً على ذلك، يوفر المركز خدمات تسوق شخصية وحصرية تحت إشراف نخبة من الخبراء المؤهلين في مجال الأزياء والموضة، حيث يعمل الفريق على تنسيق تشكيلة مخصصة بناءً على تفضيلات الضيوف فيما يتعلق بقياس وتصميم ولون الأزياء".

كما يشتهر ’بروينينجر‘ في شتوتغارت بتجارب طعام استثنائية، حيث يقدم مطعم ’زنزيبار‘ كافة أنواع المأكولات الفاخرة، بينما يتفنن مطعم "كارلس كيتشن‘ بإبداع المأكولات والأطايب المحلية والعالمية. ويضم مركز التسوق الفاخر مقاهي صغيرة تقدم أشهى أصناف الحلويات منزلية الصنع مثل الماكرون وقطع الشوكولاتة وأصناف المعجنات المحضرة في مخبز الحلويات الخاص بالمتجر. وتكتمل تجربة التسوق الفريدة مع باقة من الخدمات التي يقدمها ’بروينينجر‘ حسب احتياجات الزوّار، بما فيها استديو ’بروينينجر‘ المخصص، وخدمة النقل على متن سيارة ليموزين مرسيدس- بنز الفاخرة ، و تجارب التسوق المعفاه من الضرائب وخدمات الواي فاي المجانية.

كما يسهم الموقع الفريد لمركز التسوق ’بروينينجر‘ في شتوتغارت ضمن حي ’دوروتين كارتييه‘Dorotheen Quartier في الارتقاء بتجربة التسوق الفاخرة، حيث يزخر الحي بأفخم المتاجر الشهيرة مثل ’لوي فيتون‘، و’رولكس‘، و’شتايف‘، و’ديزل‘، و’زاديج أند فولتير‘، فضلاً عن مجموعة من المطاعم الفريدة مثل ’أوه جوليا‘ و’إنسو سوشي آند جريل‘. وأضاف ويت: "يفخر مركز التسوق ’بروينينجر‘ بخبراته الراسخة في تجسيد معايير الفخامة والجودة والقيمة التي ينشدها السياح القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي عند التسوق".