«البيان» في قصر هلبرون بالنمسا

المصدر: النمسا - لؤي عبدالله

شاركت البيان في جولة إعلامية داخل قصر هيلبرون في سالزبورغ بالنمسا الذي يعد من أكثر الأماكن الشعبية التي تجذب عدداً كبيراً من السائحين والسكان المحليين لزيارتها، و يتميز القصر بحدائقه الكبيرة و يوجد به عدد من المسابح والكهوف والتماثيل التاريخية و الأسطورية.

شيد القصر على الطراز الباروكي في القرن السابع عشر، كمقر صیفي لأمیر الأساقفة ماركوس؛ بغرض التسلية والترفيه وكان يستخدم بالنهار فقط لذلك لا توجد غرف للنوم في ھذا القصر.

یقع القصر في الشمال من جبال الألب بالمنطقة الجنوبیة من مدینة سالزبورغ على سفح جبل هيلبورن، و يضم مساحات خضراء شاسعة.

تعد المياه أحد عناصر التصميم المهيمنة في القصر حيث توجد مجموعة كبيرة من النوافير الخادعة الفريدة من نوعها في كل مكان داخل حدائق القصر ويطلق عليها نافورات الخدعة واسربييلي.

يوجد بقصر هيلبرون المسرح الميكانيكي الذي يعمل بواسطة المیاه، وتنطلق النغمات والألحان الموسيقية بمجرد أن تتدفق المياه لتظهر 1200 من الدمى التي تمثل المهن المختلفة على المسرح.