«البيان» في جولة بقصر «الكرملين» بموسكو

المصدر: موسكو - رامي سميح

قامت صحيفة «البيان» بجولة في قصر «الكرملين» التاريخي في العاصمة الروسية موسكو، للاطلاع على واحد من أبرز الروائع العمرانية في العالم، والتي تحكي تاريخ قياصرة الروس ورؤسائهم، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة اليوم.

و«الكرملين»، هي كلمة روسية معناها القلعة أو الحصن وتطلق على مركز موسكو القديم بمبانيه وهو محاط بجدار ضخم طوله ميلان ونصف وارتفاعه 65 قدما.

ويضم «الكرملين» عدة قصور فاخرة كانت قديما ملكا للقيصر ورجاله قبل أن تتحول إلى متاحف.

ويقع «الكرملين» في موسكو على تل «بوروفيتسكي» وذلك على الطرف الأيسر لنهر موسكوفا حيث يصب فيه نهر نيغلينايا، ويبلغ ارتفاعه نحو 25 مترا.

وكان القيصر الروسي إيفان الثالث (عاش بين 1440-1505 وحكم بين 1462-1505) قد أمر في القرن الخامس عشر باستدعاء مهندسين معماريين من روسيا وإيطاليا لتجديد الكرملين. وتم على أساس الجمع بين تقاليد فن العمارة الروسي والهندسة المعمارية الإيطالية في عصر النهضة بناء ميدان الكاتدرائيات. وبدأت تظهر بعد ذلك في الكرملين مبان وكنائس وقصور جديدة. وحولت السلطات بعد ثورة أكتوبر 1917 الكرملين إلى مقر لأجهزة الحكم العليا.