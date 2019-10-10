جزر الـ1000.. معلم ساحر شاهد على قصة حب مأساوية

تشكل جزر الألف أرخبيلاً من 1864 جزيرة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، تمتد الجزر من نهر سانت لورانس في الجهة الشمالية الشرقية من بحيرة أونتاريو بكندا لحوالي 50 ميلا في اتجاه مجرى نهر كينغستون. تقع الجزر الكندية من جزر الـ1000 في مقاطعة أونتاريو فيما تعتبر الجزر الأمريكية منها جزءًا من ولاية نيويورك.

عدسة البيان كانت لها جولة في هذه الجزر الساحرة التي يقصدها السياح للاستمتاع بجمالها وتنوع طبيعتها كما يقصدها الأغنياء وأثرياء العالم للاستمتاع بهدوئها ورومنسيتها.

هذه الوجهة يأتي الزوار إليها مرارًا وتكرارًا، فهي متنفس بعد أيام وشهور من العمل الشاق والروتين اليومي، وهي وجهة شهيرة بقصورها وفنادقها الفخمة ومنازلها التي هي ملك لأثرياء كندا والولايات المتحدة وتحمل بين جدرانها قصصاً مؤثرة وتاريخاً عريقاً وثقافة دولتين كبيرتين.

قصة حب حقيقية يسردها أشهر قصر

من أشهر القصور التي تحتضنها جزر الـ1000 قصر بولت Boldt Castle الواقع في جزيرة القلب، وهو تحفة معمارية تحمل قصة عشق وحب مأساوية بطلها جورج بولت الذي شيد قصر الأحلام لزوجته لويز قبل أكثر من 100 عام.

قصر بولدت هو واحد من أكثر المعالم الساحرة في جزر الـ1000 بخليج الإسكندرية بنيويورك، تم بناءه على يد جورج بولت، وهو أحد أثرياء نيويورك ومالك الفندق الأثري والدورف أستوريا في نيويورك. اعتزم الأخير بناء القصر لزوجته الحبيبة لويز في منطقة جزر الألف من خليج الإسكندرية وتحديدا على "جزيرة القلب" التي رآها المكان المناسب لبناء القلعة تعبيرا عن حبه الخالص والصادق لزوجته.

بدأت أعمال البناء في القصر عام 1900، وتم توظيف 300 عامل لإنجازه، وهو يضم 120 غرفة موزعة على ستة طوابق، بالإضافة إلى أنفاق وحدائق إيطالية وجسر معلق وغرفة ألعاب للأطفال.

ولكن في عام 1904 حدثت المأساة وتوفيت لويز فجأة فانهار بولت وأمر بوقف أعمال البناء إذ لم يتخيل نفسه يعيش داخل القصر من دونها، حتى أن قدمه لم تطأ الجزيرة مرة أخرى بعد وفاة زوجته ودخل في دوامة حزن فيما ظل القصر شبه المكتمل على الجزيرة مهجورا لمدة 73 عامًا، حتى استحوذت عليه هيئة ألفاند في عام 1977 التي اتخذت قرارا بصيانة القصر وافتتاحه أمام الجمهور لتمكنهم من الاستمتاع بجمال القلعة الساحرة.

أشهر الجزر

أكبر جزيرة في جزر الـ1000 هي جزيرة وولف، تقع بالكامل في أونتاريو، وتشمل الجزر الكبيرة الأخرى في الأرخبيل جزيرة جريندستون في نيويورك وجزيرة ويلسلي وجزيرة هاو في أونتاريو.

جزيرة القلب: هي من أشهر المعالم في جزر الـ1000 وذلك لاحتضانها قصر بولت الشهير، تقع الجزيرة في خليج الإسكندرية داخل نهر سانت لورانس، على طول الحدود الشمالية للولايات المتحدة، ولاية نيويورك ، وهي تمتد من ولاية نيويورك إلى كندا.

وليس بعيدا عن جزيرة وولف لكن في الجزء الخاص بنيويورك تجد جزيرة "كارلتون، وهي موقع حصن مدمر.

جزيرة الغزلان تبعد حوالي ميلين (3.2 كم) شمال خليج الإسكندرية وهي مملوكة لمنظمة العظام والجُمجمة السرية.

جزيرة زافيكون هي الجزيرة الأكبر في الجزء كندي، يقع جزء صغير منها في الجزء الأمريكي يربط بينهما جسر مشاة هو أقصر جسر دولي في العالم.

جزيرة Longue Vue Island وهي الجزيرة الاصطناعية الوحيدة في المنطقة.

جزيرة أيرونسايد وهي محمية للطيور النادرة وتعد أكبر موطن لطائر الملك الحزين في شمال ولاية نيويورك، حيث يهاجر إليها أكثر من ألف طائر لتكاثر في شهر أبريل من كل عام. وهذه الجزيرة الصخرية غير المأهولة تقع بالقرب من خليج الإسكندرية في نيويورك وهي مملوكة من قبل مؤسسة لحماية الحيوانات وقد تم إدراجها كمعلم طبيعي وطني في عام 1967.

جزيرة كالوميت تقع بالقرب من كليتون بنيويورك، كانت الجزيرة ملكية خاصة في السابق تضم "قصر" يملكه قطب التبغ في نيويورك تشارلز جي إيمري، واستضافت في وقت لاحق مرسى لليخوت.

جزيرة Just Room Enough هي أصغر جزيرة مأهولة بالسكان في الولايات المتحدة.

تاريخ جزر الـ1000

قبل الاستعمار الأوروبي، كانت منطقة جزيرة الألف موطنًا أو مزاراً لأعضاء اتحاد إيروكوا وشعب أوجبوا. كان اسم الجزيرة سابقا مانيتوانا أو "حديقة الروح العظيمة".

كانت االجزيرة شاهدا على حرب عام 1812 بين الإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة إذ يمكن العثور على العديد من المواقع التاريخية، مثل قلعة Wellington في بريسكوت ، أونتاريو وثكنة عسكرية في جزيرة شيمني Chimney كما يمكن العثور على متاحف عن الحرب على كلا الجانبينين الكندي والأمريكي من النهر.

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تحولت الجزيرة إلى منتجع صيفي يقصده الأثرياء من مدينة نيويورك والعائلات البارزة من شيكاغو وكليفلاند وبيتسبيرغ ومدن أخرى في الولايات المتحدة وكندا. وانتشرت العديد من الفنادق الكبرى ومواقع للإقامة الفاخرة كما تم توفير عدة خدمات سياحية منها الجولات على اليخوت بين الجزر. كما شيد المصطفون الأثرياء قصوراً ومنازل فخمة فيكا بنى الملاك من الطبقة المتوسطة بيوتا ومنازل صيفية.

وتتوفر في جزر الـ 1000 رحلات على اليخوت لزيارة القصور والمنازل الفخمة بشكل يومي لغاية نهاية شهر أكتوبر.

كما تتوفر في جهة أونتاريو أرصفة يستخدمها راكبي الدراجات الذين يرغبون في رؤية المنطقة بطريقة بديلة عن اليخوت والطائرات المائية.