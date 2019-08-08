يورونيوز: عبق ماضي دبي لا يزال موجوداً في حي الفهيدي

قالت صحيفة يورونيوز إن عبق ماضي مدينة دبي لا يزال موجوداً في حي الفهيدي التاريخي الذي يستضيف الزوار لرؤية مبانيه التاريخية ذات البراجيل، والمشيدة من الحجر المرجاني التي تعكس نمط الحياة التقليدية الذي كان سائداً في دبي.

كما أن هذا الحي بات موطناً للعديد من المعارض الثقافية والمتاحف والمحلات.

وأضافت يورونيوز: قد تُعرف دبي بتألق أبراجها الشاهقة، إلا أن "خور دبي" كان وسيبقى القلب الحقيقي للمدينة الذي يشكل معلماً سياحياً.

ويوفر هذا الخور مشاهد وصور حية متمثلة في الأسواق التقليدية باعتبارها منطقة حية لا تهدأ، كما أن هذه المنطقة توفر "العبرة" للتنقل بين "ديرة" و "بر دبي" بسهولة.