الزوراء.. واحة عجمان الطبيعية

المصدر: إعداد - لؤي عبدالله

تشكل محمية الزوراء إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وهي عبارة عن خور شبه استوائي خاضع لحركة المد والجزر يقع شمال المدينة، كما أنها بقعة خضراء تلفت الأنظار وسط المشهد الرملي الذي يميّز منطقة شبه الجزيرة العربية.

يمتد مشروع الزوراء على مساحة خمسة عشر كيلو متراً من الواجهة المائية وكيلو مترين من الشاطئ والخور الخاضع لحركة المد والجزر، وهو ما هيأها لتكون المكان الأمثل للنشاطات والرياضات المائية.

تعتبر المحمية من أهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة عجمان بشكل خاص، وهي وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية خاصة أنها تعد بمثابة خور شبه استوائي خاضع لحركة المد والجزر، وتكثر فيها أشجار المانجروف التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه. كما أن سواحلها تحتوي على مجموعات هائلة من الأسماك والشعب المرجانية.

يذهب الكثير من السياح إلى محمية الزوراء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور، وتحتوي هذه المحمية الطبيعية على عدد كبير من الطيور ذات الأنواع المختلفة، حيث يبلغ عدد أنواع الطيور هناك حوالي ثمانية وخمسين نوعاً، وتحتوي المحمية أيضاً الغابات والأشجار الكثيفة.

العائلات

يقدم مشروع الزوراء بشكل عام ومحمية الزوراء بشكل خاص منتجاً سياحياً متكاملاً يتناسب مع مختلف الشرائح السياحية، لاسيما العائلات، خاصة أن هناك العديد من الأماكن الترفيهية المخصصة للأطفال مثل منطقة ألعاب «فانتاستيكو»، والحديقة المائية، ومعرض الديناصورات، والملاعب الرياضية المختلفة، ومختلف أنواع الرياضات المائية مثل «جيت سكي» والقوارب المطاطية ورحلات الصيد وغيرها. كما أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها بشكل فردي أو مع العائلة مثل ركوب الطائرة المائية، حيث توفر شركة Seawings رحلات منتظمة على متن الطائرات المائية من طراز سيسنا -208 كارافان، تغطي أبرز المعالم السياحية في عجمان.

وفي منطقة الزوراء كذلك يمكن للزائر ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والتي تتضمن ركوب الويك بارك، وممارسة هواية التسلّق والرماية، بالإضافة إلى زيارة المتاجر في مركز مبيعات الزوراء، وركوب الدراجات، وحضور الفعاليات الرياضية التي تنظمها الزوراء بانتظام.

أما «فانتاستيكو» فيمثل وجهة للأطفال والعائلات في الهواء الطلق مع مجموعة هائلة من الألعاب والأنشطة المسلية مثل القوارب المطاطية، والترامبولين، والدراجات ذات الأربع عجلات، وألعاب التزحلق، والقلاع النطاطة للأطفال.

ومن الأنشطة الترفيهية السياحية في المنطقة جولات السياحة البيئية التي تعتبر أفضل طريقة لاستكشاف شجيرات المنجروف وتتضمن التجديف بزورق (كايك)، حيث تساعد المياه الهادئة وشبكة القنوات على التجديف حتى للمبتدئين.

وهناك العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكن للزائر الاستمتاع بها عند زيارته لهذه المنطقة منها على سبيل المثال لعب الغولف في نادي الزوراء للغولف المصمم من قبل شركة نيكولاس ديزاين والذي تتم إدارته من قبل ترون غولف، ويعتبر واحداً من أفضل ملاعب الغولف الحديثة في العالم.

مارينا 1

يشكل مارينا 1 في منطقة الزوراء الذي يضم أكثر من ٢٥ مطعماً جديداً وخيارات ترفيهية متنوعة، وجهة ترفيهية وسياحية متكاملة، ويضم مرسى مارينا 1 الذي يمتاز باتساع مساحته وتصاميمه المعمارية المميّزة، ويعد مجمعاً ترفيهياً يحتضن مطاعم ومقاهي متنوعة مثل ذ بايتس، ولا فيلا، والعنوان، وصاج اكسبرس، والصراي، وعبير اسكندرية، وكولوراتو، وأكوابراون كوفي، وفونتاستيكو، وسناك شاك، وزي لاونج، والمطعم العائم مرسى عجمان إضافة إلى العديد غيرها.

وتختلف أعداد زوار المنطقة من يوم إلى آخر ومن شهر إلى آخر تبعاً للموسم السياحي والمناسبات في كل شهر، لكن يمكن القول إن منطقة الزوراء تعتبر من أكثر المناطق السياحية في عجمان جذباً للزوار.

معالم

تضم إمارة عجمان العديد من المعالم السياحية التي ينصح بزيارتها منها على سبيل المثال:

01

ملعب الغولف: يقدم نادي الزوراء للغولف ذو الـ 18 حفرة تجربة فريدة من نوعها في لعبة الغولف، فالملعب محاط بشجيرات منجروف طبيعية، يقع في قلب مجمع الزوراء، ويعتبر النادي من المعالم السياحية التي تستقطب المشاهير والزوار بشكل عام.

02

متحف عجمان الوطني: يعتبر من أهم الأماكن السياحية في عجمان ووجهة رئيسية لزوار المدينة للتعرف على تاريخها، حيث يعرض مجموعة كبيرة من الآثار والوثائق والمخطوطات التي استخدمت من قبل سكان المنطقة على مر العصور.

03

كورنيش عجمان: تعتبر منطقة كورنيش عجمان من المناطق الحيوية والفاخرة، وتتميز بامتدادها على شاطئ عجمان، مما يجعلها غنية بالنشاطات الترفيهية والرياضية وخصوصاً المائية، تضم المنطقة فنادق فاخرة ومراكز تسوق، لذلك فهي تعتبر من أهم معالم الجذب السياحي بالإمارة.

05

قلعة مصفوت: تقع القلعة شمال منطقة مصفوت، وهيَ قلعة تتكوّن من غرفتين، وبوابة، وقد بنيت من الحجارة، والطين، والأخشاب المحلية، ثم تحولت القلعة في أواخر الأربعينيات إلى برج صغير؛ وذلك بسبب أعمال الترميم التي أجريت عليها.