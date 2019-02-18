"تشانغ كاي"من أهم معالم تايوان السياحية

المصدر: تايوان - عبد السميع الفخراني

قاعة تشانغ كاي شيك التذكارية الوطنية هي نصب تذكاري وطني، ومعلم سياحي أقيم في ذكرى تشيانغ كاي تشيك، الرئيس السابق لجمهورية الصين وقائدها العسكري.

تقع هذه القاعة في منطقة تايبيه، تايوان، وتم إنشاؤها بين الأعوام 1976 و 1980.

القاعة التذكارية تضم في المستوى الأرضي مكتبة ومتحفًا يوثق حياة تشيانغ كاي تشيك وتاريخ تايوان وتطورها.





بينما يحتوي المستوى العلوي على القاعة الرئيسية، التي يوجد بها تمثال كبير لشيانج كاي، كما أن هناك حديقة في المتنزه، وهي مكان الاحتفال بعيد الفوانيس الشعبي.



في الأيام العادية يمكن للزوار إجراء بعض التمرينات: الفنون القتالية، والترفيه والرقص، كما تقام فيها أيضاً العروض العسكرية والمراسيم.