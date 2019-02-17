مسجد تايبيه الكبير معلم تاريخي في تايوان

المصدر: تايوان -عبد السميع الفخراني

يعتبر مسجد تايبيه الكبير هو أكبر مسجد في تايوان، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 2.747 متراً مربعاً، وقد بني المسجد وفقاً للفن الهندسي الإسلامي، ويستوعب المسجد ما يصل إلى 1000 مصلٍّ في وقت واحد، وقد سجل المسجد كمعلم تاريخي في يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو 1999 من قبل حكومة مدينة تايبيه.

ويعود تاريخ بناء المسجد إلى نهاية 1950 حيث اقترح المدير العام لجمعية مسلمي الصين بناء أكبر مسجد في تايوان، حيث يوجد حوالي 50 الف مسلم.

ومسجد تايبيه الكبير هو المكان الأكبر للمسلمين في تايوان لأداء الصلوات الخمس اليومية بما في ذلك صلاة الجمعة والعيد وصلاة التراويح خلال شهر رمضان وحتى صلاة الجنازة.

ويضم المسجد مقر جمعية مسلمي الصين وهي أكبر منظمة إسلامية في تايوان، والتي تقوم بتفعيل الأنشطة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب ذلك فالمسجد يضم المؤسسة الصينية الثقافية الإسلامية التربوية.

وتنظم في المسجد بعض الدورات التدريبية في اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث والشريعة الاسلامية، وخلال شهر رمضان تعقد موائد الافطار، وينضم الطلاب والعمال والاجانب إلى هذه الموائد.