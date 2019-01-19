«سياحة البراكين» تجذب المغامرين المتهورين

المصدر: ترجمة - وائل الخطيب

يذهب الناس إلى أقصى الحدود للاقتراب من بركان نشط، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للبعض.

وأبلغت" ايمي دونوفان"، وهي جغرافية في جامعة كامبردج ومؤلفة ورقة عن السياحة البركانية محطة سي ان ان: "البراكين هي إحدى قوى الطبيعة التي هي في الواقع خارج نطاق السلطة البشرية. لا يمكننا أن نفعل أي شيء حيال الثورات البركانية، بخلاف الابتعاد عن طريقها".

تقرير دونوفان الجديد، الذي نشرته الجمعية الجغرافية الملكية الأسبوع الفائت، يحذر من مخاطر "سياحة البراكين". إن جحافل " المهووسين بالبراكين" تتسابق حول العالم للوصول إلى أقرب ما يمكن من الثورانات القوية.

كما أن السياح الذين لا يفهمون الطبيعة المتقلبة للاندفاعات يعرضون خدمات الطوارئ للخطر إذا ما احتاجوا إلى إنقاذهم. وأشارت دونوفان على وجه التحديد إلى ازديادا تدفق السياح إلى أيسلندا وفق ثوران البراكين النشطة.

وبحسب تقرير نشره موقع "ترافيل أند ليجر" أصبحت المشكلة أكثر خطورة حتى أن السلطات المحلية في آيسلندا تناقش ما إذا كانت ستعلن عن الانفجارات أم لا لأن البراكين النشطة تجذب السياح المتهورين الراغبين في التحليق فوق الحمم البركانية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك طرق آمنة لزيارة البراكين. وغني عن القول إن استئجار طيارين محليين لنقل الزوار سرا إلى المناطق المحظورة بعد حلول الظلام -كما فعل بعض زوار أيسلندا في 2010 -ليست فكرة جيدة أبداً.

وهنا لا بد من الانتباه إلى الإعلانات من قبل الجيولوجيين المحليين ومجالس السلامة. إذ أن أي شركة سياحية مسجلة (ومسؤولة) لن تنقل أحداً إلى منطقة أغلقتها الحكومة في وجه الزوار.

قد تبدو فكرة التحليق فوق فوهة من الحمم المنصهرة وغاز الكبريت بمثابة تجربة لا مثيل لها في العمر، وقد تتحول إلى ذلك. غير أن الظروف يمكن أن تتغير بشكل جذري، ربما للأسوأ، في جزء من الثانية.

ومن أشهر البراكين السياحية في العالم:

1- يقع بركان جبل فيزوف في إيطاليا على بعد 16 ميلاً إلى الجنوب الشرقي من نابولي، وتعتبر" بومبي" واحدة من المواقع الأثرية الأكثر زيارة على هذا الكوكب. عندما اندلع جبل فيزوف في العام A-79 ، غطى تدفق الحمم البركانية الرومانية المزدهرة في بومبي وهركلانيوم.

وتعد الأطلال، التي يتسنى للجمهور الوصول إليها، الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. يمكن لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة الصعود إلى قمة البركان غير النشط للاستمتاع بمشهد رائع للمناظر الطبيعية.

2- أرينال أوبسيرفاتوري لودج في كوستاريكا. وهو النزل الوحيد الذي يقع داخل منتزه أرينال فولكانو الوطني، يمكن ملاحظة المخروط المهيب من معظم غرف الضيوف وغرفة الطعام.

ويعد النزل بمثابة مخيم رائع للنزهات النهرية والمسارات الانزلاقية والجسور المعلقة والينابيع الساخنة.

3-جبل سانت هيلين واشنطن. في عام 1980حدث زلزال بقوة 4.2 درجة ثوراناً بركانياً كبيراً في جبل سانت هيلين، وهو بركان يقع في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة، وقد سبق الثوران سلاسل من الزلازل وحلقات تنفيث البخار لمدة شهرين بسبب دخول الصهارة إلى عمق ضحل تحت البركان الذي خلق إنتفاخا ضخما وانهيارا على المنحدر الشمالي للجبل.

في النصب التذكاري الوطني البركاني، على بعد حوالي 50 ميلاً شمال شرق بورتلاند، يمكنك التعرف على التاريخ الجيولوجي للقمم البركانية في سلسلة كاسكيد على الرغم من المحادثات والمشي والعروض المسرحية. توفر جولات المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وجولات الهليكوبتر إطلالة على انتعاش المنطقة.

4-حديقة ومحمية كاتماي الوطنية: لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق قارب عائم أو زورق، هذه الحديقة النائية في شبه جزيرة ألاسكا هي موقع ثورة بركان نوفاروبتا عام 1912، الذي يعتبر الأقوى في القرن العشرين.

وهي موطن هام لسمك السلمون وآلاف الدببة البنية التي تتغذى عليها. كاتماي هي واحدة من أهم مناطق مشاهدة الدب البني في العالم. ويقدر أن حوالي 2200 من الدببة البنية تعيش في المتنزه.

5-حديقة البراكين الوطنية في ولاية هاواي الأمريكية في جزر هاواي. النزل الوحيد في حديقة البراكين الوطنية في هاواي هو فندق فولكانو هاوس الذي يقع على فوهة بركان كيلاويا بإطلالة جميلة على فوهة هالم ماواو.