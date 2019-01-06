نصائح لا بد من معرفتها قبل السفر إلى بلد آخر

المصدر: دبي-وائل الخطيب

السفر إلى بلد جديد تجربة مثيرة، لكن عطلتك يمكن أن تضل سواء السبيل بسهولة إذا لم تكن قد أعددت نفسك الإعداد السليم.

ويقول تقرير حديث نشرته صحيفة بزنس انسايدر: قد تكون مسافرًا محنكًا، إلا أنك قد تجد نفسك في الكثير من المواقف غير المريحة في الخارج، مثل عدم معرفة حجم “البَقْشِيش" أو الإكرامية كما يسميها البعض، في أحد المطاعم، أو اكتشاف أن شاحن هاتفك الذكي لا يناسب مآخذ الكهرباء المحلية، أو تفترض أن ثمة سيارة أجرة بانتظارك في المطار.

وأورد التقرير قائمة بالأشياء التي يجب التحري عنها عبر الإنترنت قبل التوجه إلى أي بلد للمرة الأولى

ما هي متطلبات تأشيرة الدولة:



بادر فورا بعد تحديد وجهة سفرك إلى البحث عن متطلبات التأشيرة. فقد تستغرق بعض الدول أسابيع لمعالجة طلبات التأشيرات، لذلك من المهم البدء فيها مبكرًا.

كيف ستكون حالة الطقس:

بمجرد أن تستقر على وجهة، يجب أن تتعرف على نوع الطقس استعداداً له. نأمل أن تكون قد أجريت بعضًا من هذا البحث مقدمًا، لذلك لم تخطط بطريق الخطأ لملاذ شاطئي خلال موسم الأمطار في البلد. ولكن يجب أن تستمر في التحقق من حالة الطقس في الأيام التي تسبق رحلتك.



كيف يكون سعر الصرف؟:

أسعار صرف العملات تتقلب باستمرار. من خلال البحث عن سعر الصرف في وجهة سفرك قبل أن تباشر رحلتك، يمكنك أن توفر على نفسك مصاريف زائدة، وتضمن حصولك على أفضل صفقة من صرف العملات.

ما هي الملابس اللائقة اجتماعياً؟

عند الحديث عن الملابس، حسب المكان الذي تسافر إليه، قد يكون لوجهتك توقعات ثقافية مختلفة لما هو مقبول وغير مقبول للارتداء. في بعض البلدان، على سبيل المثال، قد يعتبر مسيئًا أن تظهر كتفيك أو ساقيك. قم بإجراء بعض الأبحاث مسبقًا للتأكد من أنك تقوم بتجهيز الملابس المناسبة.