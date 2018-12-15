دبي.. وجهة مفضلة لقضاء شهر العسل

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

دبي مدينة عالمية تزخر بمقومات السحر والإثارة في كل مكان، تتنوع لتلبي كافة أذواق السائحين ورغباتهم، فكما هي مدينة مثالية للعائلات، تفتح أبوابها أيضاً للأزواج ممن يبحثون عن وجهة رائعة لقضاء شهر العسل وسط أجواء لا تقارن من الرفاهية والفخامة مع مجموعة من أجمل الشواطئ وعدد من المغامرات الشيقة التي لا تنسى.

تعتبر دبي الوجهة المثالية للأزواج لقضاء عطلة رومانسية بامتياز وتقدّم الكثير من الخيارات المناسبة لهم مثل المنتجعات الصحية المُصنفة ضمن فئة الخمس نجوم والمطاعم الفاخرة التي تقدّم أشهى المأكولات.

ويستطيع الأزواج الوصول إلى العديد من مواقع الغطس في دبي المناسبة للهواة والمحترفين، أو الخوض في غمار رحلة مثيرة عبر الصحراء العربية، حيث يمكنهم اختيار رحلة سفاري تتضمن عشاءً رومانسيًا أثناء ساعات الغروب.

لمشاهدة أجمل المناظر بدبي أثناء شهر العسل، يمكن زيارة برج خليفة، والذي يعد أطول مبنى بالعالم، أو يمكن استئجار منطاد لتتمتع بنزهة جوية رائعة. وليست هناك طريقة لتوديع شهر العسل بدبي أفضل من عشاء على ظهر سفينة في خور دبي، الذي يُوفر إطلالة رائعة على مناظر دبي المتألقة ليلاً كشعلة متوهجة مضيئة وسط ظلام الليل الدامس.

ويفضل بعض الأزواج المغامرة والتشويق، ولهذه الفئة من الأزواج تقدم دبي مجموعة لا تقارن من الرياضات المائية المتنوعة كالغوص والتزلج على الماء والتجديف وركوب الأمواج، علاوة على القفز بالمظلات وهي التجربة الأكثر إثارة والأكثر شعبية بين السائحين في هذه المدينة الفاخرة، إذ تمكن الزوار من القفز من ارتفاع 4000 متر فوق نخلة جميرا بصحبة مجموعة من المدربين المختصين، الأمر الذي سيتيح للأزواج الاستمتاع بإطلالة رائعة على الخليج المتلألئ، والأرخبيل العالمي مع رؤية بانورامية للمدينة، بما في ذلك مشاهدة فندق برج العرب ذي الـ 7 نجوم وبرج خليفة من أعلى.

وتعد الفنادق والمنتجعات الفاخرة في أطراف دبي الخيار المثالي لمن يريد أن يبتعد عن الازدحام وينعم بالاسترخاء وإعادة تجديد النشاط ومنه على سبيل المثال فندق وسبا «ديزرت بالم بير أكوم» الذي يشتهر باستضافة بطولات ومباريات البولو، وهو يبعد عن وسط مدينة دبي 20 دقيقة فقط، ما يجعله المكان المفضل لدى محبي الخيول وهذه الرياضة ممن يرغبون بقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق. يتألف المبنى الصغير من 38 غرفة، ويستطيع الزوّار الاستمتاع بالهدوء والسكينة بفضل المروج والنباتات الخضراء التي تمتد على مساحة 65 هكتاراً، والمداخل الخاصة بكل جناح من أجنحة النزلاء. ويوفر الفندق خيارات لطلب نزهة خاصة لشخصين في الحديقة، للاستمتاع بأجمل الأوقات تحت ظلال أشجار الزيتون التي يعود تاريخها إلى 300 عام.

وتعرف فنادق دبي بتقديم مجموعة من أفضل تجارب المنتجعات الصحية في العالم، ولذا يمكن للأزواج عند قضاء شهر العسل في دبي الاسترخاء والتجديد في أحد هذه المنتجعات مع تجربة سبا ممتعة بأحد أفضل الفنادق في دبي لتجارب سبا لا تنسى، بما في ذلك برج العرب، أتلانتس النخلة، هيلتون دبي جميرا، وريتز كارلتون وغيرها.

ويعد مرسى دبي من مناطق الجذب السياحي في دبي، ويتميز بخلفية مذهلة من المباني والأبراج الشاهقة والمناظر الرائعة، وسرعان ما اكتسب شهرة عالمية باعتباره من أفضل الأماكن السياحية في دبي، حيث يتيح للزوار التنزه والسير بين الممرات المخصصة للاستمتاع في الهواء الطلق، علاوة على تناول الطعام بين أجمل المطاعم والمقاهي ذات الإطلالة الرائعة.

دبي أوبرا

وتعتبر «دبي أوبرا» إحدى أبرز الإضافات التي أثرت المشهد الثقافي والفني للمدينة، وتتميز بتصميمها المعماري الفريد الذي يتخذ شكل قارب الدهو التراثي. يستضيف هذا المعلم الثقافي الذي يقع قرب برج خليفة أشهر الأسماء في عالم الأوبرا والغناء والباليه والمسرح وغيرها من الفنون، كما يستوعب أكثر من 2000 شخص. ويعتبر هذا المكان وجهة مثالية لقضاء أمسية لا تُنسى.

الطعام

تقدّم العديد من المطاعم العائمة في خور دبي تجارب رومانسية مميّزة بعيدة عن ضوضاء المدينة مقابل مبالغ مالية معقولة، وهي تجربة لا ينبغي أن تفوّت، خصوصاً أن هذه المطاعم العائمة تقدم وجبات شهيّة مكوّنة من عدة خيارات من الأطباق على متن سفن تبحر في خور دبي الرائع، فيما تستمتع بالأجواء الرائعة والأضواء المتلألئة التي تنعكس على المياه.

فنادق

تضم دبي العديد من أفخم الفنادق والمنتجعات التي تعتبر مثالية لقضاء شهر العسل للزواج منها على سبيل المثال:

جميرا زعبيل سراي

تجد الكثير من معالم الفخامة في هذا المكان ابتداءً من حمّام السبا الرخامي الرائع وصولاً إلى غرفة النوم الرئيسية ذات الطابع الملكيّ، فضلاً عن خزانة ضخمة، وغرفة سونا خاصة والعديد من الخدمات الفندقية الأخرى.

المها الصحراوي

نموذج الحياة العربية الأصيلة بطابع من الرقي والفخامة في المنتجع. لكل غرفة مفروشاتها المصنوعة يدويًا، ومكان مخصص لتناول الطعام وحوض سباحة للاسترخاء وتأمّل الصحراء.

الميدان

يحتل جناح دوبلكس في الفندق مساحة طابقين بنوافذ تمتد من الأرضية حتى السقف، كما يطلّ على مضمار ميدان ويوفر خدمات فندقية راقية ويوفر الفندق نقلاً مجانياً بالليموزين

فور سيزونز

يمكن ملاحظة الفخامة في هذا الجناح الملكي بمجرد الدخول وتبلغ مساحة الجناح 600 متر مربع ويحتوي على ردهة رخامية. وهنالك أيضًا منتجع صحي خاص.

«سياحة دبي» تواصل النمو في قطاع الغرف الفندقية

واصل القطاع السياحي في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية وزيادة مطردة لأعداد السياح من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية ووصولها إلى محطات جديدة.

وأسهم الموقع الاستراتيجي لدبي والبنية التحتية المتميزة للنقل في منحها القدرة على الترويج لسمعتها مركزاً سياحياً عالمياً، الأمر الذي جعل من دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام بوابةً للسياحة العالمية إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتوقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يحقق قطاع السياحة في الدولة نمواً سنوياً حقيقياً، قدره نحو 5.6% حتى 2021 مع توقعات بأن تسجل العمالة كذلك نمواً سنوياً حقيقياً بنسبة 1.4% تقريباً خلال هذه الفترة. ويعد تراجع أسعار الغرف الفندقية من العوامل التي أسهمت في دعم الزخم السياحي، حيث شهدت أسعار الغرف الفندقية في دبي خلال النصف الأول تراجعاً 4.75% نتيجة زيادة الطاقة الاستيعابية ودخول المزيد من الغرف الفندقية للخدمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي.