شاهد في مصر بقايا حيتان عمرها 40 مليون سنة كانت تمشي!

المصدر: القاهرة - إبراهيم توتونجي

على مسافة 150 كيلومتر من مدينة القاهرة تقبع في الصحراء بقايا حيتان ساهمت في إعادة اكتشاف سكل الحياة قبل ملايين السنين، وقد عاينت "البيان" هذا المكان الذي تسعى الحكومة المصرية إلى وضعه على لائحة السياحة العالمية بسبب إمكاناته المذهلة.

وقد عثر في وادي الحيتان على 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، حيث كانت جزءا من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا. وفي العام 2005م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.

ويطلق على هذا النوع من الحيتان اسم باكيسيتيدي ويتميز أنه بخلاف الأنواع المعروفة اليوم يمتلك أطراف تشبه الأصابع.

وهناك نوع آخر منها يسمى امبوليستيدي تشبه التماسيح بطول ثلاثة أمتار وهي برمائية قادرة على المشي بفعل أطرافها وعامودها الفقري، ثم تكيفت لكي تكون قادرة على السباحة بشكل أفضل.

وقامت الحكومة الإيطالية بالمساهمة مع الحكومة المصرية ببناء متحف على شكل بناء يشبه تشكيلات الهضاب الحجرية المحيطة من نمط التصميم الهندسي المعروف ب "ادوبي".

ويستغرق الوصول إلى وادي الحيتان في محمية وادي الريان الواقعة ضمن محافظة الفيوم مسافة تستغرق ثلاث ساعات انطلاقا من مدينة القاهرة، وينصح باستخدام عربات الدفع الرباعي القادرة على تجاوز منبسطات وكثبان رملية.