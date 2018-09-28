تيفات.. منتجع النبلاء

المصدر: تيفات ــ ناهد النقبي

تيفات.. مقصد النبلاء، مدينة الخيارات السياحية، إحدى أجمل مدن الجبل الأسود لما تحتضنه من معالم سياحية تراثية وثقافية وطبيعية، ثاني أكبر مدن منتينيغرو وأكثرها جذباً للسياح.

تقع تيفات في جنوب غرب مونتينيغرو أو الجبل الأسود على خليج كوتور عند سفح جبل «فرمس»، تبلغ مساحتها 46كم2 فقط وتشتهر هذه المدينة المطلة على بحر ايجه بمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة لذلك فهي تستقطب عشرات الآلاف من الزوار سنوياً.

تضم تيفات الكثير من الوجهات المثيرة والجذابة، وتحتوي على ثاني أكبر مطار بالبلاد وبها محطة للميترو. إذا كان الزائر يقيم في المدينة يمكنه التجول بسهولة سيراً على الأقدام أو يمكنه استئجار دراجة هوائية لدى أيٍّ من نقاط الإيجار الآلية حول المدينة.

ولن يحتاج إلى استئجار سيارة إلا إذا كان يرغب في زيارة المعالم السياحية واستكشاف البلدات والقرى المجاورة، مثل كوتور التي تبعد عنها 15 دقيقة، 30 دقيقة من بودفا و15 دقيقة من الشواطئ الرملية المدهشة لشبه جزيرة لوستيكا.

طبيعة بكر وشواطئ لؤلؤية | البيان

طبيعة بكر

تشتهر المدينة بطبيعتها البكر وشواطئها اللؤلؤية، بحيث يستطيع أي شخص أن يلامس بنظره كل ما يوجد داخل البحر. عدد الأيام المشمسة في السنة حوالي 270 يوما، وهو كبير مقارنة ببقية المدن، لذلك فهي تعد مركزاً مفيداً لاستكشاف القرى الجميلة في فرمس وشبه جزيرة لوستيكا.

تأثرت تيفات بالعديد من الثقافات وحركة الشعوب عبر التاريخ، فمن المثير للاهتمام أن ترى أعشاب البحر الأبيض المتوسط والنباتات المختلفة التي جلبها البحارة من أنحاء العالم، مثل: (ماغنوليا، الميموزا، الكاميليا، الصبار، الكينا)، ما تعد موطناً لأندر أنواع النباتات الغريبة.

تاريخياً، تعد تيفات منطقة رعوية ذات سهول خصبة ومناخ موات لزراعة العنب والفاكهة، وتمتلك تاريخاً طويلاً يعود إلى مستوطنيه الأوائل في العصر البرونزي. وتمتعت المدينة بتاريخ سلمي حتى نهاية القرن التاسع عشر. وموقعها الجغرافي يتكون من خليج تيفات وهو أكبر الخلجان الداخلية داخل خليج كوتور، ويتشكل من ثلاث جزر تشكل أرخبيلاً. كان غنياً بالقصص والأحداث التاريخية، ومركزاً دينياً في عام 1219.

ويقال إن تيفات سميت على اسم الملكة تيوتا الإيليرية، التي حكمت جزءًا من مونتينيغرو.

تعد هذه المدينة منتجعاً ساحلياً للنبلاء والحكام في العصور الوسطى، وبعد ذلك باتت مركزاً بحرياً لإنتاج الملح، وتوريد وصناعة السفن، وتعود هذه المدينة في المشهد الحديث لتكون مركزاً فخماً للنخبة من السياح الزوار.

تضم تيفات العديد من المعالم السياحية والمزارات منها قلعة «غورازدا» تلك القلعة الأسترالية المجرية القديمة التي تقع على قمة التل بين تيفات وكوتور، حيث يمكن رؤية كلتا المدينتين، إلى جانب مشاهدة من خلالها القبة الحديدية القديمة التي تحتوي على مسدس ضخم يمكن استخدامه للدفاع عن أي جزء من خليج كوتور. في حين تشكل منطقة بورتو مونتينيغرو التي تعتبر منتجع أفخم اليخوت في البحر المتوسط. ويعتبر المشي إلى «دونيا لاستفا» من أفضل الممارسات السياحية حيث يمكن للزائر أثناء التجول زيارة المتحف البحري، وأيضا زيارة المنارة القديمة.

توجد في تيفات «قرية التوأم» التي هي عبارة عن مستوطنة قديمة بمزيج رائع من البيوت الحجرية المجددة، بحيث تستخدم بشكل رئيسي كبيوت صيفية. وبها طاحونة الزيتون التي تعمل بالطاقة البشرية في القرية التي ما زالت مستخدمة اليوم، إلى جانب كنيسة «سانت فيد» التي يرجع تاريخها إلى القرن الـتاسع وتقع على تل صغير فوق القرية فهي تعد مركزاً للأحداث والمهرجانات التي تقام في «دونيا لاستفا» خلال الصيف. ويعتبر كوخ بوكا الصيفي الخلاب المبُني عام 1548 من الحجارة البيضاء، وهو مجمع يعود إلى عصر النهضة في القرن السادس عشر، من المعالم السياحية الشهيرة التي تستقطب الزوار.

ومن تيفات يمكن زيارة بلدة غورنيا لاتسفا التي تبعد 3 كيلومترات فقط، وهي بلدة مهجورة عائدة إلى القرن الرابع عشر بهندستها الأصيلة وأجوائها التي يلفّها الغموض.

التسوق

تجمع تجربة التسوق في تيفات ما بين النقيضين، حيث يمكن التسوق من أفخم المحال التجارية ودور الأزياء العالمية أو يمكنك التسوق من الأسواق العادية، بالإضافة إلى متاجر بيع التذكارات والأعمال اليدوية والحرفية، وفي وسط تيفات تتجاور المحلات التجارية متلاصقة.

معالم

تضم مونتينغرو العديد من المعالم والمدن السياحية التي ينصح بزيارتها، منها، على سبيل المثال:

01

بودفا: مدينة تقع على ساحل البحر الأدرياتيكي، بشوارعها الضيقة وتاريخها الطويل، أصبحت وجهة لمحبي الثقافة.

02

ضريح نجيغوس: هو واحد من أهم الأماكن السياحية التي يجب زيارتها إذا كنت في مونتينغرو، فهو معلم تاريخي وثقافي ويقع على ثاني قمة مرتفعة وسط المناظر الطبيعية الخيالية، التي تجعلك تتنفس هواءً نقيّاً وسط الحديقة الوطنية «لوفسن بارك».

03

هرسك نوفي: تبعد مدينة هرسك نوفي قرابة ساعة عن كوتور، وتطلّ على الخليج الجميل، وهي مدينة هادئة وحالمة، يوجد فيها العديد من القلاع والحصون والآثار، مثل «برج الساعة» في وسط المدينة القديمة.

04

بودغوريتسا: أكبر مدينة في الجبل الأسود، وتمتاز ببنية تحتية جيدة، من ناحية المواصلات التي تربطها بكافة أجزاء ومدن الجبل الأسود، كما تمتاز بالتكلفة المنخفضة للفنادق والمعيشة وسيارات الأجرة.