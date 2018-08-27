وجهات السفر الأكثر شعبية لدى مسافري الشرق الأوسط للربع الثاني من 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت ويجو، سوق السفر الإلكترونية الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائمة وجهات السفر الأكثر شعبية لدى مسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثاني من عام 2018.

تسلط هذه القائمة الضوء على التغيرات التي طرأت على مستوى شعبية وجهات السفر عالمياً.

وقد استند التصنيف إلى بيانات ومعلومات البحث عن الرحلات والإقامة الفندقية لملايين المستخدمين لتطبيقات ومواقع ويجو خلال الربع الثاني من عام .2018

تصنيف الوجهات على مستوى العالم

شهد الربع الثاني لعام 2018 تغيرات هائلة في قائمة وجهات السفر الأكثر شعبية لدى مسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعبر عن تغير الأذواق وتغير أوضاع الأسواق.

حافظت مصر بلا منازع على المركز الأول باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية في الربع الثاني من هذا العام، وذلك بفضل تدفق المسافرين إليها من رجال الأعمال أو السياح من المنطقة. إذ لا يستطيع السياح مقاومة جاذبية البلد الساحر المعروف بالأماكن التاريخية والرحلات النهرية الرائعة هذا إلى جانب الأسواق النشطة وأسعار الخدمات المعقولة.

فيما قفزت الهند مركزين لتحتل المركز الثاني في الربع الثاني لعام 2018 من الربع الرابع في 2017. ويأتي ذلك غالباً نتيجة لبداية شهر رمضان في منتصف مايو واختيار العديد من المغتربين من الجنسية الهندية المقيمين في الخليج السفر إلى ديارهم خلال هذه الفترة أو بعدها مباشرة. ولنفس السبب قفزت باكستان مركزين من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع.

وعلى الرغم من تراجع ترتيب المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث، إلا أنها ظلت وجهة شعبية في الربع الثاني مع تنوع أنماط المسافرين ما بين رجال أعمال ووافدين ومسافرين للعمرة. كما تراجع ترتيب تركيا أيضاً درجة واحدة لتحل في المركز الرابع في الربع الثاني لعام 2018، لكن مع انخفاض قيمة العملة خاصة بالنسبة لمسافري منطقة الخليج هذا العام تزايد الطلب عل تركيا بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع خلال الربع الثالث من العام الحالي.

واحتفظت الإمارات العربية المتحدة بمركزها الخامس ضمن الوجهات الأكثر شعبية. كما ارتفع ترتيب دبي بشكل خاص في عام 2018 بفضل المسافرين من المملكة العربية السعودية على حساب الإسكندرية التي انخفض ترتيبها درجتين.

ترجع زيادة نسبة السفر إلى الفلبين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في الربع الثاني إلى سفر المغتربين إلى ديارهم خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة السياحة نتيجة للأنشطة التسويقية لوزارة السياحة الفلبينية، وافتتاح خطوط طيران جديدة.

وكانت لبنان الرابح الأكبر في الربع الثاني باحتلالها المركز 11 حيث ارتفعت أربعة مراكز في قائمة وجهات السفر الأكثر شعبية لويجو. وهذا يعود مجدداً إلى سفر المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخليج إلى ديارهم لقضاء إجازة الصيف، بالإضافة إلى العديد من السياح من منطقة الخليج الهاربين من حرارة الصيف هذا العام.

وتحولت أذربيجان لتكون رابحاً كبيراً آخر في 2018، باحتلالها المركز 17 لتقفز بذلك ثلاثة مراكز منذ الربع الثاني في العام الماضي. وهذا بفضل قربها نسبياً من المنطقة، بالإضافة إلى طقسها الرائع، وتوفر المطاعم التي تقدم الأطعمة الحلال، وبيئتها وثقافتها القريبة إلى ثقافة المنطقة. وهي مثال آخر على أهمية تيسير إجراءات تأشيرات السفر لتشجيع السياحة.

أكثر 25 وجهة عالمية جذباً لمسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصنيف الربع الثاني 2018 الدولة التغير مقارنة بالربع الثاني 2017 1 مصر ⇔ 0 2 الهند ➚ +2 3 المملكة العربية السعودية ➘ -1 4 تركيا ➘ -1 5 الإمارات العربية المتحدة ⇔ 0 6 إندونيسيا ⇔ 0 7 الأردن ⇔ 0 8 الفلبين ➚ +2 9 باكستان ➚ +2 10 المغرب ➘ -1 11 لبنان ➚ +4 12 السودان ➘ -4 13 تايلاند ➘ -1 14 المملكة المتحدة ⇔ 0 15 ماليزيا ➘ -2 16 ألمانيا ⇔ 0 17 أذربيجان ➚ +3 18 الولايات المتحدة الأمريكية ⇔ 0 19 جورجيا ⇔ 0 20 البوسنة والهرسك ➘ -3 21 الكويت ➚ +3 22 عمان ➚ +3 23 فرنسا ⇔ 0 24 سريلانكا ➘ -2 25 البحرين ➘ -4 المصدر: بيانات ويجو

صنيف الوجهات الأوروبية

(شاملاً جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق)

حافظت كل من المملكة المتحدة على ترتيبها في المركز الأول وألمانيا في المركز الثاني باعتبارهما الأكثر شعبية في تصنيف وجهات السفر الأوروبية لمسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أطلقت هيئة السياحة البريطانية "فيزيت بريتين" حملة ترويجية تحت عنوان (أسافر من أجل....) على مدار عام 2018 مستهدفة المسافرين من الشرق الأوسط، وشهدت نجاحاً كبيراً وزيادة في الزيارات من منطقة الخليج. كما نشطت الحكومة الألمانية أيضاً في جذب المزيد من السياح المسافرين بغرض الترفيه.

حصدت أذربيجان ثمار تيسير تأشيرات السفر للزوار من عدة دول عربية لتحتل المركز الثالث، وترتفع بفارق درجتين عن ترتيبها في الربع الثاني من 2017. وحسب بيانات ويجو، فإن باكو وأذربيجان يعتبران من الوجهات الجديدة التي أصبحت تحتل مكانة ثابتة ضمن قائمة الوجهات الأكثر شعبية هذه السنة للمستخدمين من منطقة الخليج. وليس بالمستغرب بالنسبة لمتابعي كرة القدم تفوق روسيا خلال الربع الثاني، لترتفع سبعة مراكز محتلة بذلك المركز التاسع في تصنيف الوجهات الأوروبية نظراً لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

في الوقت نفسه، تسببت المظاهرات والمسيرات المضادة للسياحة في تراجع جاذبية إسبانيا عند مسافري الشرق الأوسط، مما تسبب في هبوط ترتيب موقع إسبانيا ثلاث درجات في تصنيف الوجهات الأوروبية لتصبح في المركز العاشر من المركز السابع مقارنة بالربع الثاني لعام 2017.

أكثر 10 وجهات أوروبية* جذباً لمسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المركز الدولة التغير مقارنة بالربع الثاني 2017 1 المملكة المتحدة ⇔ 0 2 ألمانيا ⇔ 0 3 أذربيجان ➚ +2 4 جورجيا ⇔ 0 5 البوسنة والهرسك ➘ -2 6 فرنسا ⇔ 0 7 النمسا ➚ +1 8 سويسرا ➚ +1 9 روسيا ➚ +7 10 إسبانيا ➘ -3 المصدر: بيانات ويجو *يشمل التصنيف جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق

تصنيف وجهات جنوب شرق آسيا

لم يتغير ترتيب وجهات السفر في جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني لعام 2018 بشكل كبير مع احتفاظ الوجهات الاستوائية الأربعة، إندونيسيا في المركز الأول والفلبين في المركز الثاني وتايلند في المركز الثالث وماليزيا في المركز الرابع، بمراكزهم مما يؤكد الجاذبية الساحرة لتلك الأماكن الاستوائية بالنسبة لمن يعيشون في الأماكن الأكثر جفافاً في العالم.

احتلت الصين المركز الخامس لكونها وجهة للكثير من الأسواق السياحية العالمية، من المثير للاهتمام رؤية ما إذا كان هذا سيؤثر بمرور الوقت على سيطرة الوجهات الجنوب شرق آسيوية لمسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الربع الثاني لعام 2018 تبادلت اليابان وسنغافورة الترتيب في القائمة، محتلين بذلك المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

أكثر 10 وجهات في جنوب شرق آسيا جذباً للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المركز الدولة التغير مقارنة بالربع الثاني 2017 1 إندونيسيا ⇔ 0 2 الفلبين ⇔ 0 3 تايلندا ⇔ 0 4 ماليزيا ⇔ 0 5 الصين ⇔ 0 6 جزر المالديف ⇔ 0 7 كوريا الجنوبية ⇔ 0 8 أستراليا ⇔ 0 9 اليابان ➚ +1 10 سنغافورة ➘ -1 المصدر: بيانات ويجو

تصنيف وجهات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لم يتغير ترتيب مراكز وجهات السفر لمنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير في هذا الربع السنوي مع بقاء مصر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والأردن في المراكز الخمسة الأولى.

ارتفع ترتيب الكويت مركزاً لتحتل المركز الثامن في التصنيف بفضل فنادقها ومنتجعاتها الفاخرة حيث اختبرت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب السياحة. وبالمثل احتلت عمان المركز التاسع بفضل جمالها الطبيعي والمبادرات الحكومية المشجعة للسياحة. ولكن انخفض ترتيب البحرين مركزين في 2018 لكنها تفادت الخروج باحتفاظها بالمركز الأخير في التصنيف.