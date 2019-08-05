حوار مؤثر جداً وملهم بين قاض وعجوز يقود بسرعه بمكان عبور الطلبة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا جدا وملهم في ذات الوقت لحوار في قاعة أحد المحاكم الأمريكية بين القاضي ورجل عجوز متهم بالقيادة بسرعة عالية في منطقة عبور الطلبة .

وقف السيد كويلا أمام القاضي الذي سأله : سيد كويلا أنت متهم بالقيادة بسرعة عالية وانتهاك منطقة عبور الطلبة .

أجاب كويلا : " سيدي القاضي أنا رجل عجوز ـ عمري 96 عاما ولا أقود بهذا السرعة الا إذا اقتضت الحاجة .. كنت مسرعا بسبب فحوصات الدم الخاصة بابني المٌقعد" .

سأله القاضي كيف تأخذ ابنك إلى الطبيب ؟

يجيب العجوز : نعم أخذه إلى الطبيب كل أسبوعين لإجراء فحوصات الدم لأنه مصاب بالسرطان .

تلعثم القاضي وأجهش بالبكاء ولم يجد ما يقوله سوى : أنت رجل صالح .. هذا ما يجب أن تتمثل أمريكا به ... أنت في هذه السن وما زلت تقوم بالرعاية لعائلتك .. إنها مبادرة رائعة منك ..

تابعوا تفاصيل هذا الحوار المؤثر والملهم في المطقع التالي

حوار مؤثر جداً وملهم بين قاض وعجوز يقود بسرعه عالية في مكان عبور الطلبة

https://t.co/nu0OhqRPO5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EXAVT6RSbp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2019