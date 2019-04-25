سوتشي الروسية لؤلؤة البحر الأسود

المصدر: البيان الإلكتروني

سوتشي هي مدينة ومنتجع روسي يقع في كراي كراسنودار شمال الحدود الروسية الجنوبية. وتمتد المدينة على طول ساحل البحر الأسود ، وأمام خلفية من القمم المعممة بالثلوج في جبال القوقاز.

تقع المدينة في الاتجاه الجنوب الشرقي من مدينة كراسنودار مركز اقليم كراسنودار وتمتد حوالي 150 كم. على ساحل البحر، وتقسم مدينة سوتشي الكبيرة الى 4 مناطق هي : ادلر وخوستينسكي ووسطي ولازوريفسكي وكل هذه المناطق تشكل مجتمعة اضخم مجمع للمنتجعات والمصحات في روسيا.

ويمكن اعتبار المدينة فندق كبير يستقبل في آن واحد حوالي 100 الف شخص ويصل عدد الذين يصطافون في المدينة حوالي 5 مليون شخص سنوي

سوتشي عروس البحر الأسود تشتهر بطبيعتها الخلابة وخاصة عند ملتقى الجبال العالية مع شواطئ الرمال.. وتعتبر مرتفعات "كراسنايا بوليانا" من أبرز المصايف السياحية في المنطقة والتي تكثر فيها حمامات المياه الساخنة وشلالات المياه العذبة بالإضافة إلى مناحل العسل

تتمتع مدينة سوتشي بمناخ معتدل للغاية معظم أيام العام بالإضافة إلى البحر الأسود التي تطل عليه والذي يتميز بمياهه الدافئة التي يمكن السباحة فيها حتى شهر أكتوبر.

وتتميز حديقتا آربوريتوم وريفييرا بأنهما ضمن أشهر الوجهات التي يُقبل عليها الزوار في المدينة. وتشكل جبال القوقاز خلفية رائعة الجمال لمدينة سوتشي، وتضم هذه الجبال منتجع كراسنايا بوليانا القريب للتزلج على الجليد.

سوتشي تقع في منطقة شبه استوائية. تعتبر لؤلؤة البحر الأسود وهي مصيف مشهور يحظى بشهرة واسعة بين مواطني روسيا. وقد تغيرت تغيرا كبيرا جدا خلال السنوات الأخيرة. وظهرت هنا عشية الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في المدينة عام 2014 عشرات الفنادق على اختلاف أنواعها .

ولهذا فإن الأماكن كافية لاستقبال جميع الضيوف. ويمكنك أن تقيم في فنادق سواء على ساحل البحر أو على سفوح الجبال، حيث تكون الحياة صاخبة في الصيف والشتاء على حد سواء.

ويأتي إلى هنا آلاف السياح للتزلج على الثلج بالإسكي. ويستغرق السفر بالقطار من موسكو إلى سوتشي حوالي أربع وعشرين ساعة بينما تصل إلى هناك بالطائرة خلال ساعتين. ويوجد في سوتشي مختلف أنواع وسائل النقل

مدينة كبيرة وهي خير مثال على اختلاط الثقافات المتنوعة والتقاليد. وتتضمن المأكولات المحلية كافة أنواع الأطباق الروسية والقوقازية التقليدية، إضافة إلى الكثير من أنواع الفواكه.

هذا وفي وقت سابق أعلنت شركة فلاي دبي عن إطلاق رحلاتها مباشرة ومنتظمة إلى مدينة سوتشي الروسية بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الاثنين والجمعة، بداية من 7 يونيو المقبل لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية وخليجية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة: «يعد السوق الروسي أحد أسواقنا المهمة وستعمل رحلاتنا المباشرة على تعزيز حركة التجارة والسياحة والسفر بين البلدين، ونحن ملتزمون بفتح واستكشاف الأسواق الجديدة غير المخدومة وتوفير خيارات أكثر للسفر إلى دبي وما بعدها عبر أحد أكبر مراكز الطيران في العالم».

وقال جيهون ايفندي نائب رئيس أول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «نحن واثقون بأن خدماتنا العالية والموثوقة ومعايير الراحة المتوفرة على هذه الرحلات المباشرة، إلى جانب التغييرات الأخيرة في متطلبات التأشيرة للروس والمواطنين الإماراتيين الذين يزورون كلا البلدين، ستجعل هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل البحر الأسود في روسيا خياراً مثالياً للمسافرين».

تعد سوتشي واحدة من المراكز السياحية المهمة في روسيا التي تقع على ساحل البحر الأسود وتشتهر بشواطئها وغاباتها وجبال القوقاز، كما أنها استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014، وهي موطن لبعض من أفضل المرافق لممارسة الرياضات الشتوية.

يتمتع مسافرو درجة رجال الأعمال بمقعد واسع ومريح، مع إمكانية الاختيار من الوجبات من قائمة مستوحاة دولياً، وأوزان أمتعة كبيرة وخدمة المسار السريع عند الهجرة والجوازات، فضلاً عن نظام الترفيه المجاني عل متن الطائرة، الذي يوفر أكثر من 1000 ساعة من الترفيه وأكثر من 150 فيلماً باللغة الروسية عبر شاشات اللمس عالية الدقة. فيما يتمتع ركاب الدرجة السياحية بمقاعد مريحة من تصميم ريكارو ويمكنهم شراء مقعد بمساحات إضافية للأرجل وطلب الوجبات الخفيفة واستخدام نظام الترفيه داخل الطائرة.

وسوف تكون هذه الرحلة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، حيث يحظى ركاب طيران الإمارات بوجبات مجانية وأوزان الأمتعة المسموح بها على الرحلات التي تديرها فلاي دبي في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

حركة السياحة

قال اسيت زوكوفا نائب الرئيس لمجموعة «واوسوتشي» المشغلة للرحلات السياحية: «الرحلات الجديدة توفر للمسافرين من الإمارات وحول العالم خيارات ملائمة للوصول إلى سوتشي واستكشاف هذه الوجهة السياحية في روسيا. نحن واثقون بأنها ستسهم في نمو حركة التجارة والسياحة إلى سوتشي».