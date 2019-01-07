رحلة إلى اليابان من قلب القرية العالمية

ترتبط اليابان في مخيلتنا بزي الكيمونو الشهير في أفلام الكرتون اليابانية إضافة إلى محارب الساموراي الذي يرمز للمحاربين القدماء في اليابان. وللمزيد عن الماضي الجميل من الحضارة اليابانية التي حفرت مكاناً لها في ذاكرتنا ونحن صغار، نأخذكم في زيارة إلى جناح اليابان في القرية العالمية ضمن تغطيات البيان الأسبوعية للوجهة الترفيهية والعائلية كل يوم إثنين.

يتعرف زوار الجناح على قلعة «هيماجي» التي تزين المدخل واختيرت هذه القلعة لأنها ترمز للقوة فلم تدمرها الحروب أو الزلازل أو الحرائق وتعد معلماً أثرياً من مسجلاً في منظمة اليونسكو العالمية.

وتعكس واجهات المحلات وأكشاك البيع فن العمارة اليابانية القديم والتي تجعل الزوار يعيشون تجربية مستوحاة من واقع الأسواق هناك وسط العروض الموسيقية التقليدية التي تعد جزءاً من ثقافة البلاد.

واللافت في الجناح هو وجود حديقة يابانية تتوسط الأروقة والمحلات تعبر عن مدى اهتمام المقيمين على الجناح بالتفاصيل والجانب الجمالي.

تبلغ مساحة الجناح 1000 متر مربع، ويشارك هذا العام 80 عارضاً، فيما قسم الجناح إلى 32 محلاً تعرض أشهر المنتجات اليابانية من الوجبات الخفيفة اليابانية، وديكور المنزل، والأزياء اليابانية، إضافة إلى متجر أفلام الأنيمي اليابانية الشهير الذي يضم الأفلام ودمى الأبطال المشهورين بأحجام مختلفة وملابسهم وأسلحتهم.