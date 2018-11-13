جناح اليمن في القرية العالمية.. عسل وأحجار كريمة ولوحات من التراث

للوهلة الأولى عندنا تطأ جناح اليمن في القرية العالمية، ينتابك شعور بأنك في نسخة مصغرة لأحد أسواق اليمن العتيقة فتجد نفسك حائراً إلى أي ركن تتوجه بينما تتعالى أصوات البائعة في ثنايا القرية وتصطادك نظراتهم من كل حدب وصوب للاقتراب من محلاتهم والتعرف على معروضاتهم.

وكان لكاميرا "البيان" جولة في الجناح اليمني امتدت على مدار ثلاث ساعات بدأت بمحل لبيع التوابل والبهارات وانتهت بالتعرف على الأحجار الكريمة والعقيق والإكسسوارات الأنيقة.. وبين البداية والنهاية كانت لنا وقفات وأحاديث شيقة مع وزار الجناح الذين قصدوه من بين الأجنحة العديدة المشاركة في القرية تحديداً للحصول على العسل اليمني الجبلي.

يشتهر الجناح اليمني في القرية العالمية بأجود أنواع العسل على اختلاف درجاته ويعرض البائعون ما يقارب من 40 نوعاً مختلفاً تتفاوت أسعارها بين 80 إلى 1500 درهم.. تتعرفون هنا على أصناف العسل اليمني ابتداء من عسل السدر إلى عسل زهور الربيع @GlobalVillageAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0y94uFT2rG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2018

يشتهر الجناح اليمني في القرية العالمية بأجود أنواع العسل على اختلاف درجاته حيث يعرض البائعون ما يقارب من 40 نوعاً مختلفاً مثل السدر المنتج في محافظتي شبوه وحضرموت و عسل الدوعنى وعسل زهور الربيع وغيرها من أنواع العسل.

وقال السائح كيفين واكا من الولايات المتحدة خلال تجربته العسل اليمني في جناح اليمن بالقرية العالمية : لم أرى شيئا كهذا خلال أسفاري حول العالم.. إنه لشيء رائع بأن تتمكن من تذوق مختلف أنواع العسل الشهية في مكان واحد.

السائح كيفين واكا من #أمريكا خلال تجربته العسل اليمني في جناح #اليمن بالقرية العالمية : لم أرى شيئا كهذا خلال أسفاري حول العالم.. إنه لشيء رائع في أن تتمكن من تذوق مختلف أنواع العسل الشهية في مكان واحد @GlobalVillageAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qjgE5GuWYX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2018

بهارات وتوابل وقهوة

تستقبل الروائح الزكية للتوابل والبهارات زوار الجناح اليمني في القرية العالمية حيث يعرض البائعون ما يقارب 200 نوع من البهارات المختلفة فيما تعد القهوة اليمنية من أميز المعروضات كونها تزرع مرة واحدة في السنة وتروى فقط بمياه الأمطار.

ويعد الجناح اليمني غني بصرياً في ما يضم من مقتنيات جميلة خصوصاً للنساء فهو يزخر بمجموعة من الإكسسوارات والحلي والمجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة والعقيق والفضة العتيقة والخناجر اليمنية، وهي التي عرفنا عن أصنافها بركات أبو فارع من منطقة إب في اليمن. كما سيستمتع زوار الجناح اليمني بمشاهدو عروض من الفلكلور اليمني الأصيل تقدمها الفرقة اليمنية الشعبية، مجسدة لوحات فنية من التراث الذي يحن له أهل اليمن في الخارج.

عنوان لأعرق حضارات العالم.. هذا ما يمثله الجناح اليمني في #القرية_العالمية الذي يتواجد على يمين البوابة العالمية.. تابعونا لمعرفة ما تزخر به جعبة جناح #اليمن @GlobalVillageAE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3CgkTV7xI9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2018

الروائح الزكية للتوابل والبهارات تستقبل زوار الجناح اليمني في القرية العالمية حيث يعرض البائعون ما يقارب 200 نوع من البهارات المختلفة فيما تعد القهوة اليمنية من أميز المعروضات كونها تزرع مرة واحدة في السنة وترتوي فقط بمياه الأمطار @GlobalVillageAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/u71urY8esU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2018

يضم الجناح اليمني مجموعة كبيرة من الإكسسوارات والحلي والمجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة والعقيق والفضة العتيقة والخناجر اليمنية.. بركات أبو فارع يشرح لقراء #البيان عّن بعض هذه المعروضات @GlobalVillageAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8BDBn4m0CG

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2018

الفرقة اليمنية الشعبية بجناح #اليمن في #القرية_العالمية تقدم عرضا فلكلوريا من التراث اليمني الأصيل @GlobalVillageAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uKsyDHS23i

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2018