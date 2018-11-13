جناح اليمن في القرية العالمية.. عسل وأحجار كريمة ولوحات من التراث

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للوهلة الأولى عندنا تطأ جناح اليمن في القرية العالمية، ينتابك شعور بأنك في نسخة مصغرة لأحد أسواق اليمن العتيقة فتجد نفسك حائراً إلى أي ركن تتوجه بينما تتعالى أصوات البائعة في ثنايا القرية وتصطادك نظراتهم من كل حدب وصوب للاقتراب من محلاتهم والتعرف على معروضاتهم.

وكان لكاميرا "البيان" جولة في الجناح اليمني امتدت على مدار ثلاث ساعات بدأت بمحل لبيع التوابل والبهارات وانتهت بالتعرف على الأحجار الكريمة والعقيق والإكسسوارات الأنيقة.. وبين البداية والنهاية كانت لنا وقفات وأحاديث شيقة مع وزار الجناح الذين قصدوه من بين الأجنحة العديدة المشاركة في القرية تحديداً للحصول على العسل اليمني الجبلي.

يشتهر الجناح اليمني في القرية العالمية بأجود أنواع العسل على اختلاف درجاته حيث يعرض البائعون ما يقارب من 40 نوعاً مختلفاً مثل السدر المنتج في محافظتي شبوه وحضرموت و عسل الدوعنى وعسل زهور الربيع وغيرها من أنواع العسل.

وقال السائح كيفين واكا من الولايات المتحدة خلال تجربته العسل اليمني في جناح اليمن بالقرية العالمية : لم أرى شيئا كهذا خلال أسفاري حول العالم.. إنه لشيء رائع بأن تتمكن من تذوق مختلف أنواع العسل الشهية في مكان واحد.

بهارات وتوابل وقهوة

تستقبل الروائح الزكية للتوابل والبهارات زوار الجناح اليمني في القرية العالمية حيث يعرض البائعون ما يقارب 200 نوع من البهارات المختلفة فيما تعد القهوة اليمنية من أميز المعروضات كونها تزرع مرة واحدة في السنة وتروى فقط بمياه الأمطار.

ويعد الجناح اليمني غني بصرياً في ما يضم من مقتنيات جميلة خصوصاً للنساء فهو يزخر بمجموعة من الإكسسوارات والحلي والمجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة والعقيق والفضة العتيقة والخناجر اليمنية، وهي التي عرفنا عن أصنافها بركات أبو فارع من منطقة إب في اليمن. كما سيستمتع زوار الجناح اليمني بمشاهدو عروض من الفلكلور اليمني الأصيل تقدمها الفرقة اليمنية الشعبية، مجسدة لوحات فنية من التراث الذي يحن له أهل اليمن في الخارج.

 يضم الجناح اليمني مجموعة كبيرة من الإكسسوارات والحلي والمجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة والعقيق والفضة العتيقة والخناجر اليمنية.. بركات أبو فارع يشرح لقراء #البيان عّن بعض هذه المعروضات @GlobalVillageAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8BDBn4m0CG

 الفرقة اليمنية الشعبية بجناح #اليمن في #القرية_العالمية تقدم عرضا فلكلوريا من التراث اليمني الأصيل @GlobalVillageAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uKsyDHS23i

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