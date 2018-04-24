تعرف على مملكة تونغا التي أعفت مواطني الدولة من التأشيرة

بين جزيرة نيوزيلندا وجزيرة هاواي، تقع مملكة تونغا في الجهة الجنوبيّة من مياه المحيط الهادئ في منطقة بولينيزيا الغربية وتتكون من أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة، منها حوالي 40 جزيرة مأهولة فقط، وتغطي مساحة تبلغ 740 كيلومترا مربعا.

تتكون المملكة التي أعفت مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها من من ثلاث مجموعات جزرية رئيسية وهي تونغاتابو و إيوا في الجنوب ومجموعة هاباي في الوسط ومجموعة فافاو في الشمال.

"الجزر الودودة" هو مسمى آخر يطلق على مملكة تونغا والتي نالته بعد حفاوة استقبالها للبحار والمستكشف الإنجليزي جيمس كوك في أول زيارة له للمكان في 1773.

مناخ

تتمتع تونغا بمناخ مداري معتدل فريد من نوعه حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في النهار ما يقارب 24 درجة سيليزية. وفي الصيف ابتداء من ديسمبر إلى أبريل، تكون درجات الحرارة أكثر دفئا ورطوبة فيما تتسم أشهر الشتاء ابتداء من مايو إلى نوفمبر بالبرودة والجفاف حيث لا تزيد درجات الحراة عن 18 درجة سيليزية. ونظراً لاعتدال درجات الحرارة طوال العام، فإن أي وقت من السنة هو مثالي لقضاء عطلة في ربوع الطبيعة الساحرة لهذه الجزيرة الباسيفيكية. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تتعرض للأعاصير الاستوائيّة من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل

اللغة والعملة

"التونغا" هي اللغة الرسمية للمملكة وفي الوقت نفسه يتحدث معظم سكان البلاد اللغة الإنجليزية.

العملة الرسمية في مملكة التونغا هي الدولار التونغاني وتأتي على نمط 1 دولار ، 2 دولار ، 5 دولار، 10 دولار ، 20 دولار ، 50 دولار و 100 دولار. ولتسهيل المعاملات الشرائية والمصرفية، يتم قبول معظم بطاقات الائتمان الرئيسية في تونغا.

المطار الدولي

المطار الدولي في مملكة تونغا هو فوا آموتو الدولي الذي يقع على جزيرة تونجاتابو الرئيسية، وهو مطار حديث يخدم الرحلات الدولية من فيجي ونيوزيلندا وأستراليا وساموا والولايات المتحدة الأميركية.