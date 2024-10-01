مبيعات عقارات دبي تقفز 35 % في 9 أشهر إلى 374 مليار درهم

المصدر: دبي - مشعل العباس

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واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مسجلاً مبيعات عقارية تاريخية بقيمة 374 مليار درهم، وهو ما يزيد بنسبة 35 % عن مبيعات أول 9 أشهر من العام الماضي، البالغة 277 مليار درهم، وبذلك تكون عقارات دبي قد سجلت أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال فترة 9 أشهر.

وباتت مبيعات عقارات دبي اليوم قاب قوسين أو أدنى من تحطيم الرقم القياسي المسجل في كامل العام الماضي عند 401 مليار درهم، إذ إن مبيعات عقارات دبي خلال أول 9 أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2024 شكلت أكثر من 93 % من المبيعات الإجمالية للعام 2023، وتجسد هذه المبيعات غير المسبوقة مستوى الزخم القوي في أداء السوق والطلب الاستثنائي من المستثمرين المحليين والدوليين على الفرص الاستثمارية في الإمارة.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي سجلت 374 مليار درهم نتجت عن 130,417 صفقة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 والبالغة 277 مليار درهم نتجت عن 92330 صفقة، وبلغت في عام 2022، 183.5 مليار درهم، وفي عام 2021 إجمالي 102.6 مليار درهم، وفي عام 2020 ما قيمته 50.62 مليار درهم عن التسهة الشهر الأولى من نفس العوام السابقة.

وتجاوزت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي حاجز النصف تريليون درهم خلال أول 9 أشهر من العام الجاري وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال هذه الفترة، إذ بلغت 542.56 مليار درهم، نتجت عن نحو 165990 تصرفاً بزيادة 40 % مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 388 مليار درهم عبر 115883 تصرفاً.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 374 مليار درهم مبيعات نتجت عن 130,417 صفقة، و132 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 26,113 صفقة، و36 مليار درهم هبات مع 6,136 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ20.4 مليار درهم نتجت عن 8385 صفقة، تليها منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 12743 صفقة بقيمة 14.8 مليار درهم، ثم برج خليفة عبر 3300 صفقة بقيمة 13.7 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر 1244 صفقة بقيمة 13.5 مليار درهم، تليها مدينة المطار عبر 3306 صفقات بقيمة 11.5 مليار درهم.

المبيعات الربعية

وحققت المبيعات أعلى قيمة ربع سنوية على الإطلاق بقيمة 142 مليار درهم موزعة على 50,405 صفقات، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 97.2 مليار درهم موزعة على 31085 صفقة، بنمو 46 % من حيث القيمة، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل بالربع الثاني من عام 2024 بقيمة 124.4 مليار درهم.

سبتمبر القياسي

وارتفعت مبيعات سبتمبر بنسبة 67 % على أساس سنوي لتصل إلى 43.5 مليار درهم نتجت عن 17,504 صفقات مقابل 26 مليار درهم موزعة على 8170 صفقة في الشهر نفسه من 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال سبتمبر هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق وخامس أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق.

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