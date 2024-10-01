«أمنيات» تطلق مشروع «ذا ألبا» في نادي موناكو لليخوت بقيمة 7 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أمنيات» العقارية عن إطلاقها مشروع «ذا ألبا» في نخلة جميرا بدبي بالتعاون مع مجموعة «دورشيستر كوليكشن»، خلال مشاركتها معرض موناكو لليخوت الأخير، حيث جمع حفل الاعلان عن المشروع مجموعة من كبار الشخصيات والإعلاميين للاحتفال بهذه الوجهة متعددة الاستخدامات على ساحل دبي، وتبلغ قيمة المشروع 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).

وشهد الحدث مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين «أمنيات» «دورشيستر كوليكشن» وقعها مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»، وكريستوفر كودراي، رئيس مجموعة «دورشيستر كوليكشن».

وقال مهدي أمجد: «أن مشروع «ذا ألبا»، دورشيستر كوليكشن، دبي، مستوحى من فلسفة المصممة العالمية زها حديد للهندسة المعمارية، وتتم إدارته من مجموعة دورشيستر كوليكشن، التي تجمعنا معها شراكة طويلة الأمد». وأضاف: «هذا المشروع مميز بشكل خاص، لأنه يقدم مزيجاً متناغماً من الطبيعة والتصميم المتطور. تستمد دبي الكثير من سحرها وأسلوب حياتها من موقعها على شاطئ دبي، ويعزز «ذا ألبا» هذا الترابط مع المياه من خلال تقديم تجربة شاطئية حصرية».

وقال كريستوفر كودراي: «سيستمتع الضيوف والمقيمون بتجربة حصرية في أول منتجع يضم حدائق على البحر لمجموعة دورشيستر كوليكشن، مع شرفات خاصة واسعة وعروض أنشطة صحية شاملة».

ويقع «ذا ألبا» على الهلال الشرقي لنخلة جميرا الشهيرة في دبي، وسيكون معلماً يوفر إطلالات على مرسى دبي وبرج العرب وبرج خليفة. وسيضم «ذا ألبا» الفندق الثاني عشر لمجموعة دورشيستر كوليكشن على مستوى العالم، والثاني في منطقة الشرق الأوسط، بعد «ذا لانا» في دبي، كما يعد «ذا ألبا» العقار السكني السابع الذي تديره مجموعة «دورشيستر كوليكشن» في دبي.

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