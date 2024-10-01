«أدنوك للحفر» تنشئ «تورنويل» بمشاركة عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أدنوك للحفر عن إنشاء «تورنويل Turnwell» المشروع المشترك مع «SLB وPatterson-UTI»، وتسريع برنامج تسليم 144 بئراً للنفط والغاز غير التقليديين، وذلك في أعقاب التسليم الناجح والفعّال للآبار الأولية في البرنامج.

وكانت أدنوك للحفر وقعت، من خلال الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل «ADH RSC LTD»، اتفاقيات نهائية لإنشاء المشروع المشترك «تورنويل» مع شركتي «SLB و Patterson-UTI» العالميتين.

وستمتلك أدنوك للحفر عبر الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل، بعد إكمال المشروع المشترك وبموجب الاتفاقية، حصة أغلبية تبلغ 55%، وستمتلك SLB حصة 30% و Patterson-UTI حصة 15% المتبقية.

وأُنشئت تورنويل وزُودت بإمكانات وتقنيات متطورة لتكون ذراع أدنوك للحفر لتوفير خدمات الحفر في مجال الطاقة غير التقليدية، ولتنفيذ عقد قيمته 6.24 مليارات درهم إماراتي أُرسي على أدنوك للحفر، لتوفير خدمات الحفر والخدمات المرتبطة لتسليم 144 بئراً للنفط والغاز غير التقليديين.

وبعد البداية الناجحة والفعّالة لـ «تورنويل» وكفاءة عملياتها في التسليم، سرّعت أدنوك الجدول الزمني لإكمال البرنامج. وستنعكس الفوائد الاقتصادية لهذا التسريع على عائدات أدنوك للحفر للعام 2025 وعلى النمو على المدى البعيد من خلال التسريع المحتمل للمرحلة الثانية التي تشمل آلاف الآبار.

وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: يمثل اليوم تاريخاً مهماً وفارقاً بالنسبة لـ «تورنويل» ولشريكينا الرئيسيين SLB وPaterson UTI، فتسريع برنامج تسليم الآبار يعتبر شهادة على كفاءة عملياتنا وتطور وفعالية التقنيات والابتكارات التي نوظفها، ويشجعنا على مواصلة مسيرة التميز والتعاون، وهو النهج الذي سيحافظ عليه المشروع المشترك.

وأضاف: ستساهم «تورنويل» في وضع معايير جديدة لصناعة الطاقة العالمية ولن يقتصر دورها فقط على استكشاف واستخراج مصادر الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات، ونحن فخورون بأن نكون في الريادة لتشكيل مستقبل الطاقة في دولة الإمارات والعالم بشكل مسؤول.

جدول زمني

ولإنجاز المرحلة حسب الجدول الزمني المٌسرّع، اعتمدت شركة «تورنويل» أسلوب الحفر بالدفعات «Batch Drilling»، وهو أسلوب يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم شركتا Gordon Technologies، وهي شركة رائدة توفر تقنية القياس أثناء الحفر «MWD» و«Enersol»، تسليم هذه الآبار وتسهم تقنية القياس أثناء الحفر في تقليل وقت الحفر وتحسين جودة تجويف الآبار وتعزيز كفاءة الحفر بشكل عام.

وتعتبر مشاركة شركات Enersol في تنفيذ هذا البرنامج مهمة. علماً أن Enersol هو مشروع استثماري يركز على التكنولوجيا أنشأته أدنوك للحفر بالشراكة مع ألفا ظبي القابضة. وتمتلك Enersol حصة 67.2% في Gordon Technologies. يوفر استخدام «تورنويل» لتكنولوجيا Enersol فرصاً كبيرة لشركات Enersol لدخول سوق الشرق الأوسط والنمو فيه، بينما تواصل تعزيز وجودها في الأسواق التقليدية.

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