«ألف العقارية» تطلق مشروع ألفه بقيمة 2.5 مليار درهم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة ألف العقارية، إطلاق «ألفه» أحدث مشاريعها السكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم. ويمتد المشروع على مساحة 85 ألف متر مربع، ويتميز بموقع استراتيجي بمنطقة مويلح، بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد.

ويتألف المشروع من 12 مبنى، يتراوح ارتفاع كل منها بين 9 و11 طابقاً، ويضم حديقة مجتمعية خاصة بمساحة 26000 متر مربع. ويوفر المشروع 2,787 وحدة سكنية متنوعة إلى ذلك، يخصص 1,500 متر مربع للمرافق التجارية والخدمية والمطاعم المتنوعة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: «يعكس هذا المشروع رؤيتنا المتمثلة في دمج الطبيعة مع الحياة العصرية، وتقديم أسلوب حياة يعزز الرفاهية والمشاركة المجتمعية».

ويضم المشروع منشآت ومرافق ترفيهية متنوعة مثل الحدائق وملاعب الأطفال ومدرج ومناطق للشواء ومنتجع وأحواض سباحة ومناطق استجمام متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن جميع السكان من الحصول على مواقف مخصصة للسيارات تحت الأرض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز