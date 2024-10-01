«سوق دبي» يعدل إجراء فتح حساب البيع على المكشوف

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي، إجراء تعديل على أحد بنود الكتاب الثالث لقواعد العضوية والتداول وعقود المشتقات، والمتعلق بإجراءات فتح حساب البيع على المكشوف المنظم.

وبحسب تعميم صادر عن السوق: «تم تعديل البند (5) بالمادة 6.9، الخاص بالالتزامات المستمرة، حيث نصت المادة على أنه من ضمن التزامات العضو الذي يقدم آلية البيع على المكشوف المنظم، أن يفتح حساباً للبيع على المكشوف المنظم و/أو إقراض واقتراض الأوراق المالية، وفقاً لإجراءات السوق لآلية البيع على المكشوف، وإجراءات المقاصة المركزية لإقراض أو اقتراض الأوراق المالية». وقال السوق: إن التعميم دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.

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