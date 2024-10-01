«الإمارات للتنمية» و«أبوظبي الإسلامي» يدعمان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

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أبرم مصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من خلال برنامج ضمان مشترك، لضمان التمويل.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم، حيث سيضمن مصرف الإمارات للتنمية، ما يصل إلى 50 % من قيمة التمويلات التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي لهذه الشركات، مع التركيز على دعم المشاريع ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية، وهي: الصناعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

وحقق مصرف الإمارات للتنمية، منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، نجاحاً ملحوظاً في تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم حتى اليوم تمويلات بقيمة 1.58 مليار درهم، من خلال برنامج ضمان التمويل، ساهمت في توفير 4,000 فرصة عمل، ما يؤكد أهمية البرنامج وتأثيره التنموي الواضح. ويسهم مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال مشاركته في البرنامج، في تعزيز نطاق برنامج ضمان التمويل، دعماً لتطلعات مصرف الإمارات للتنمية، لتقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم، لدعم 13,500 شركة حتى عام 2026، تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية الوطنية، وأولويات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يشكل تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، خطوة مهمة في جهودنا المستمرة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شمولها المالي. ومن خلال برنامج ضمان التمويل، الذي نتعاون فيه مع اثني عشر من أبرز المصارف التجارية في دولة الإمارات، نساعد الشركات على تخطي العقبات المالية، وتعزيز جدارتها المالية. ونسعى من خلال هذه الشراكة الجديدة، إلى توسيع نطاق وكفاءة البرنامج، مع إرساء نموذج يحتذى به في القطاع المصرفي، لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، من خلال الشراكات الاستراتيجية».

وقال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تشكل شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية، دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ من الدعائم الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات.

ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على تعزيز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فحسب، ولكنه أيضاً يرسخ مكانتنا كشريك مفضل وموثوق به للشركات الصاعدة، التي تمتلك إمكانات قوية للنمو».

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