طيران الإمارات تستعد لمرحلة مقبلة من النمو القوي بتعزيز شبكتها

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت طيران الإمارات مؤتمرها لإدارة العمليات التجارية الذي انعقد في دبي بحضور أكثر من 850 عضواً من فريق العمليات التجارية في طيران الإمارات من مختلف أنحاء العالم، وهو الحدث الذي يعقد كل عامين ويعد أكبر تجمع تجاري للناقلة على الإطلاق، وأقيم هذا العام تحت شعار «المرحلة المقبلة - التأهيل، التمكين، والتميز».

ويعتبر المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق لقيادات العمليات التجارية التنفيذية في الناقلة لإشراك الفرق وتشجيعها وإلهامها حول استراتيجيتها ورؤيتها للمستقبل، حيث تعمل طيران الإمارات على تعزيز أسطولها وشبكتها ومنتجاتها وتستعد للمرحلة المقبلة التي تعد بمزيد من النمو.

وخلال الحدث، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الفرق والأفراد المتميزين بجائزة «الرئيس للمبيعات»، تقديراً لإنجازاتهم على مستوى العمليات التجارية، كما شارك في المؤتمر متحدثين من كبار المسؤولين في قطاع الأعمال والطيران والسياحة، إلى جانب متحدثين تحفيزيين ومؤلفين للكتب الأكثر مبيعاً، على مدار أربعة أيام استثنائية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تعمل طيران الإمارات وفق خطط طموحة، ويسهم مؤتمر مبيعات المسافرين في وضع الخطوط العريضة لكيفية تفعيل المسارات التجارية بشكل جماعي وتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية للشركة، عبر إعادة تقويم استراتيجياتنا، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتطوير منتجات جديدة، وتعزيز ديناميكيات الفرق وتسخير أحدث التقنيات».

وأضاف: «لقد واجهنا معاً تحديات تجارية غير متوقعة وتمكنّا من تحويل التحديات إلى فرص من خلال سرعة التحرك نحو كل فرصة متاحة لتحقيق نتائج متميزة، وما زلنا في البداية، حيث سيمضي مسار نمونا بشكل متسارع في السنوات المقبلة، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي 33 الطموحة، فيما يواصل فرقنا تركيزها والتزامها لتوليد قيمة استثنائية للأعمال».

وفي فعاليات اليوم الأول، عقد السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات جلسة حوارية مفتوحة مع الموظفين، استعرض بعدها عدنان كاظم، رؤيته للعمليات التجارية وكيف ستعمل الفرق بشكل جماعي للاستفادة من كل فرصة للنمو للحفاظ على الميزة التنافسية للناقلة وريادتها العالمية.

كما سلّط عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات، ومايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة؛ وأوليفيه جرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية، الضوء على أحدث التطورات في مجالات تخصصهم.

وافتتح نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية، فعاليات اليوم الثاني، حيث استعرض الأولويات الاستراتيجية لمبيعات المسافرين لدى الناقلة، ثم انضم إليه عدنان كاظم في جلسة للأسئلة والأجوبة، حيث دارت النقاشات حول مستقبل إدارة الإيرادات والولاء ومبيعات الشركات إلى العملاء، واختتم اليوم بجلسة حوارية حول شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي ضمت عدنان كاظم وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وفي اليوم الثالث، سلّط بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، الضوء على علامة طيران الإمارات التجارية الشهيرة، ودورها الرئيسي في الوصول إلى جمهور جديد وإلهامه، بما يتماشى مع تطلعات النمو لدى الناقلة، فيما سلّطت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية الضوء على أخر مستجدات الخطط الرئيسية لمطار آل مكتوم الدولي ومدى التقدم في عملية البناء.

كما استمع المشاركون في المؤتمر لكلمات رئيسية ألقاها مؤلفون لأكثر الكتب مبيعاً ومتحدثون تحفيزيون، حيث تناولوا العلاقة الديناميكية بين الاستعداد البدني والفسيولوجي والعاطفي للتحديات، بالإضافة إلى كيفية البيع من خلال القصص وقوة السرد.

ودارت فعاليات اليوم الرابع والأخير حول إمارة دبي، حيث تطرق المشاركون إلى الخطط المستقبلية والمبادرات الاستشرافية لضمان حفاظ المدينة على ميزتها التنافسية واقترابها من تحقيق طموحاتها وفقاً لأجندة دبي 33 والرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن للعيش والعمل والاستثمار.

وتحدث معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حول المرحلة المقبلة التي تدفع نمو دبي. كما تناولت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فرص النمو الاستراتيجي والتآزر المحتمل لجذب المزيد من الزوار إلى المدينة، وتبع ذلك حلقة نقاشية رفيعة المستوى ضمت خبراء من القطاعات السياحية والاقتصادية في دبي.

وكانت طيران الإمارات قد حققت أرقاماً قياسية على صعيد الأرباح والإيرادات في السنة المالية الماضية، حيث وسّعت عملياتها حول العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على السفر الجوي، والذين فضّلوا الناقلة لما تمتاز به من تجارب متميزة على الأرض وفي الأجواء.

ولضمان استمرارها في الوفاء بوعدها للسفر بـ«تميّز دائم»، شرعت طيران الإمارات في تحديث أكثر من 200 طائرة من طرز الإيرباص A380 والبوينغ 777 كجزء من استثمار بقيمة مليارات الدولارات لتقديم أفضل المنتجات في الصناعة للارتقاء بتجربة العملاء في الأجواء. كما وسّعت الناقلة شبكتها بإضافة بوغوتا ومدغشقر على مدى الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى نشر طائراتها المحدثة من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777، بالمقصورات الجديدة التي تتضمن الدرجة السياحية الممتازة إلى 18 مدينة.

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