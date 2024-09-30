دوبيميد تعلن عن إطلاق آنتي آج بيوزوم، أحدث الحلول الابتكارية في الطب التجميلي

المصدر: البيان

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في حدث استثنائي، أعلنت دوبيميد، الشركة الرائدة في مجال التجهيزات الطبية التجميلية، عن إطلاق منتجها الجديد والمبتكرانتي اج بيوزوم AnteAGE MDX Biosome™ شهد الحفل حضور أكثر من 200 طبيب ومختص في مجال التجميل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في المجال، تم خلال الفعالية استعراض تفاصيل هذا المنتج، الذي يمثل ثورة نوعية في تقنيات العناية بالبشرة وتجديدها، وتضمن كذلك عروضاً تقديمية غنية بالمعلومات ولقاءات تفاعلية بين الأطباء والمشاركين، حيث تم مناقشة الفوائد العلمية للمنتج وكيفية استخدامه لتحقيق أفضل النتائج.

AnteAGE MDX Biosome™: ثورة علمية في العناية بالبشرة

يمثل انتي آج بيوزوم™ علاجًا متقدمًا مصممًا لمحاكاة عمليات التجديد الطبيعية في الجسم، من خلال الاعتماد على تكنولوجيا الإكسوزومات المحاكية حيويًا، تعمل كرسائل بيولوجية دقيقة يتم توجيهها إلى خلايا البشرة لتحفيزها على العمل بكفاءة أكبر، تمامًا كما تفعل في مرحلة الشباب.

يعمل انتي آج بيوزوم™ على تحسين قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما العنصران الأساسيان للحفاظ على مرونة البشرة ونضارتها، بفضل هذه التقنية المتطورة، يُمكن للمنتج أن يخترق طبقات الجلد العميقة بفعالية، ليحقق نتائج ملموسة تشمل تقليل ظهور التجاعيد، تحسين ملمس البشرة، وتوحيد لونها.

ماذا الذي يجعل أنتي آج بيوزوم™ فريدًا؟

على عكس المنتجات التقليدية التي تعتمد على مكونات قد تكون غير فعالة أو غير متسقة، فإن بيوزوم™ تم تصنيعه بشكل اصطناعي لتحقيق دقة وثبات في النتائج، هذه الدقة تجعل المنتج قادرًا على تقديم نتائج موثوقة ومتكررة، حيث يبلغ حجم الجسيمات النانوية في بيوزوم™ حوالي 100 نانومتر، مما يعزز قدرته على التغلغل في الجلد وتحقيق تجديد شامل ومستدام للبشرة.

المنتج الأول من نوعه في الشرق الأوسط!

كونه أول منتج من نوعه في الشرق الأوسط الذي يعتمد على أحدث جيل من الإكسوزومات الاصطناعية، يقدم أنتي آج بيوزوم™ حلًا متكاملًا للعناية بالبشرة في منطقة تشهد تحديات بيئية ومناخية فريدة، من خلال تعزيز عمليات التجدد الطبيعية للبشرة، يساعد هذا العلاج على مواجهة الآثار السلبية مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس والتلوث، التي تؤدي إلى تلف البشرة وتسريع علامات الشيخوخة.

نقلة نوعية في عالم التجميل التجديدي

يجمع المنتج بين التكنولوجيا الحيوية المتقدمة والمعايير الطبية العالية، حيث تم اعتماده من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وفقًا لأحدث معايير تنظيم مستحضرات التجميل (MOCRA)، مما يجعل المنتج آمنًا وفعالًا، وهو ما يتيح للمستخدمين الحصول على نتائج مثبتة علميًا تتماشى مع أعلى معايير العناية بالبشرة.

بعد النجاح الساحق لتقنية أنتي آج إكسوزوم™ في تحقيق نتائج مذهلة في تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، حيث أصبحت الإكسوزومات جزءًا أساسيًا في العلاجات التجميلية المتقدمة، نأتي اليوم بإطلاق الإصدار الأحدث أنتي آج بيوزوم الذي يعزز من فعالية التكنولوجيا السابقة ويتفوق عليها عبر تحسين دقة الجسيمات وزيادة قدرتها على اختراق طبقات البشرة بعمق أكبر.

بيوزوم™ ليس فقط تطورًا طبيعيًا للإكسوزوم، بل هو ثورة نوعية في مجال تجديد البشرة، يقدم نتائج أكثر استدامة وسرعة، مما يجعله الحل المثالي للعناية المتقدمة بالبشرة.

نبذة عن دوبيميد

دوبيميد هي شركة رائدة تمتد جذورها لأكثر من أربعين عامًا في مجال تقديم الحلول التجميلية والطبية الحديثة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، على مر السنين، رسخت دوبيميد مكانتها كشركة مبتكرة ومتطورة، إذ ساهمت في إحداث نقلة نوعية في عالم العلاجات التجميلية والأجهزة الطبية المتقدمة، مقدمة حلولًا جديدة وغير مسبوقة في المنطقة.

تعمل دوبيميد بشغف على تقديم أحدث التقنيات بأعلى معايير الجودة والاحترافية، حيث تتعاون مع كبرى العيادات والمراكز الطبية المرموقة في المنطقة، تلتزم الشركة بتطبيق أفضل بروتوكولات التخزين والتوزيع، لضمان وصول المنتجات إلى عملائها في أفضل حالاتها.

تشمل مجموعة الحلول التي تقدمها دوبيميد منتجات مكافحة الشيخوخة، العلاجات التجميلية غير الجراحية، العلاجات الحميمية، وأجهزة نحت الجسم، كما توفر تقنيات متقدمة للعناية بالشعر والبشرة مثل أجهزة الليزر، الحقن الموضعية، ومنتجات العناية المنزلية.

بفضل التزامها الدائم بالابتكار والجودة، اكتسبت دوبيميد ثقة كبار أطباء الجلدية والتجميل في العالم، وهي تشارك بانتظام في المؤتمرات والأحداث الطبية والتجميلية الهامة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، يؤمن فريق دوبيميد أن الابتكار والاجتهاد والشفافية هم الأسس التي ترسم ملامح مستقبل أفضل للشركة والمجتمع.

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