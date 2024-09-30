إسدال الستار على فعاليات معرض الجمال الكوري 2024 في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أختمت يوم الخميس الماضي فعاليات معرض «الجمال الكوري 2024»، والذي أقيم بمركز تسوق برجمان في دبي واستمر لمدة أسبوع، ونظم المعرض حكومة سيول، وتم خلال المعرض الترويج ل 30 علامة تجارية رائدة في مجال مستحضرات التجميل الطبيعية، وهي تغطي مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بصحة الجسم والعناية بالبشرة والشعر وتقنيات الجمال، وشهد المعرض إقبال كبير وضم المعرض 100 منتج لمستحضرات التجميل الكورية.

وأكد المشاركون في المعرض أن الهدف من تنظيم المعرض تسليط الضوء على التأثير المتزايد للجمال الكوري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم تجربة فريدة لمحبي الجمال في دبي ويفتح أفاق جديدة للمنتجات الكورية وأسواق جديدة، لافتين إلى أن تنظيم الحدث في دبي كمدينة تجارية واقتصادية عالمية، كما إن الهدف من تنظيم «معرض الجمال الكوري 2024» الدخول في شراكات جديدة وترويج العلامات التجارية والمنتجات الكورية للجمال، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، والتعريف بالعلامات التجارية الكورية في عالم الجمال، وتوسيع نطاق السوق للعلامات التجارية المشاركة، كما يعزز المعرضة الفرص للشركات الكورية للتواصل مع الموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين.

واكد زوار المعرض على أهمية تنظيم المعرض في دبي لمكانة المدينة كمركز تجاري واقتصادي رئيسي، مشيرين إلى أن دبي تتميز ببيئتها العالمية، وبنيتها التحتية القوية في مجال البيع بالتجزئة، وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما أن استضافة الفعالية في دبي أتاح للعلامات التجارية لشركات مستحضرات التجميل الكورية، والحصول على شهرة في واحدة من أكثر الأسواق حيوية في العالم، وأشادوا بجهود الحكومة الكورية في تنظيم الفعاليات التي تسهم في التعريف بالثقافة الكورية.

وذكروا أن المنتجات الكورية تتميز بانها ذات جودة عالية، لافتين إلى أن هذا الأمر جعل لها إقبالا من الجمهور في العديد من بلدان العالم،لاسما إقبال الجمهور إلى المعرض على مدار أيام الأسبوع، كما شهد المعرض العديد من الفعاليات الخاصة بالترويج لمنتجات الجمال الكوري واستقطاب الشركات العاملة في الدولة وتعريفهم بالعلامات التجارية الكورية.

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