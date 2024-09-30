ابتكارات متنوعة في معرض الساعات والمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشعلت مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات النسخة الـ 54 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي افتتحه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة. وقدمت المؤسسة، بصفتها الراعي الرئيسي للمعرض، مجموعة متنوعة من المجوهرات الفاخرة التي تلبي أذواق العملاء كافة.

وأبرز ما قدمه سالم الشعيبي هذا العام هو المجموعة الجديدة «اتيرنا بلوم»، بتصميم ساحر من المصممة الإماراتية شمة الحلامي، والتي تتألق بأحجار الألماس الفريدة. كما أطلقت المؤسسة مبادرة مجتمعية طموحة تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية من خلال تدريبها على العمل في مجال المجوهرات، بالتعاون مع جامعات محلية.

وشهد جناح سالم الشعيبي، الذي امتد على مساحة 1500 مترا مربعا، إقبالاً كبيراً من الزوار والمشاهير ورجال الأعمال، الذين استمتعوا بتصاميم المجوهرات الفريدة والتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعتها.

وأكد أحمد عنيزان، مدير العلاقات العامة والتطوير في مؤسسة سالم الشعيبي، التزام المؤسسة بتقديم أحدث صيحات الموضة في عالم المجوهرات، و أشار إلى خطة الإدارة في المؤسسة و المتمثلة بمديرها التنفيدي حمدان سالم الشعيبي إلى أن المؤسسة تستعد لافتتاح أكبر مصنع للذهب والمجوهرات في منطقة الخليج، والذي سيعزز مكانتها كرائد في هذا القطاع على مستوى العالم، و يساهم في تعزيز الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبو ظبي و المتماشية مع رؤية أبوظبي 2031.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز