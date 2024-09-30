سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2024 بارتفاع 11%

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة الناجحة.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنحو 11% خلال 9 أشهر، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4503.48 نقاط في آخر جلسات سبتمبر، ليربح رأسماله السوقي نحو 69.6 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 757.09 مليار درهم بنهاية آخر جلسات سبتمبر.

وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية ذي الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج نصفية قياسية.

المؤشرات الخليجية

وقاد سوق دبي صعود مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت أغلبها ارتفاعاً في الأداء منذ مطلع عام 2024، حيث ارتفعت بورصات الكويت 3.1%، ومسقط 2.84%، والبحرين 2.6% و«تاسي» السعودي 1.57%، مقابل نزول بورصة قطر 2%، وسوق أبوظبي 1.59%.

الأسهم

وفي 9 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم بي إتش إم كابيتال 104.5%، وباركن 80.95%، والصناعات الوطنية القابضة 69.5%، وبنك المشرق 58.55%، والاستشارات المالية الدولية 46.6%.

وزاد جي إف إتش المالية 38%، ودو 34.5%، وسالك 32.8%، ودبي التجاري 30.3%، ودبي للتأمين 28.86%، وتكافل الإمارات 27.4%، وتاكسي دبي 27.2%، وإعمار للتطوير 22.01%، والاتحاد العقارية 21.7%، والإمارات دبي الوطني 17.3%، ووطنية إنترناشيونال 17.2%، وتيكوم 16.7%، والرمز كوربوريشن 12.1%، والإمارات للاستثمار 11.9%، ودبي الإسلامي 10.1%.

واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 15.5 مليار درهم منذ مطلع العام، تلاه الإمارات دبي الوطني جاذباً 8.9 مليارات درهم، ثم دبي الإسلامي مستقطباً 6.7 مليارات درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار قارب 2.06 مليار درهم خلال 9 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 25.76 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 21.4 مليار درهم.

4.12 % ارتفاع في سبتمبر

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسبه للشهر الرابع على التوالي وارتفع في سبتمبر بنسبة 4.12% أو ما يعادل 178 نقطة ليغلق عند 4503.48 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم المالية 3.62% والصناعة 3.89% والعقار 3.1% والخدمات 5.23% وخدمات الاتصالات 11.1%، والسلع الاستهلاكية 5.7%.

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