الإمارات للألمنيوم تستكمل الاستحواذ على أغلبية «سبيكترو ألويز» الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن استكمال عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأمريكية، المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم.

وتمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم، عمليات إنتاج في أربع قارات، بفضل الاستحواذ، بدءاً من تعدين البوكسيت، وصولاً إلى إعادة تدوير الألمنيوم.

ويعزز الاستحواذ أعمال الإمارات العالمية للألمنيوم في الولايات المتحدة، من خلال توفير طاقة إنتاج محلية. وفي عام 2023، قامت الشركة بتوريد حوالي 550 ألف طن من الألمنيوم الأولي للولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق العالمية للإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 ملايين طن سنوياً، بحلول عام 2033، وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة، والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم.

واستحوذت الإمارات العالمية للألمنيوم على حصة 80 % من شركة سبيكترو ألويز، ويحتفظ مالكو الشركة بحصة قدرها 20 %. وتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال إطار عمل التمويل الأخضر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي تم الإعلان عنه هذا العام.

وتعتبر شركة سبيكترو ألويز من الشركات الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة، حيث تنتج حوالي 110 آلاف طن من سبائك الألمنيوم سنوياً. وقد أعلنت شركة سبيكترو ألويز في بداية هذا العام، عن خطة طموحة للتوسع في مدينة روزماونت، ما يسهم في زيادة إنتاجها بمعدل 55 ألف طن سنوياً من أسطوانات الألمنيوم الثانوي في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم استكمالها خلال عام 2025.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «الألمنيوم من المعادن الأساسية لبناء مجتمعات أكثر الاستدامة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والمعاد تدويره بشكل كبير، على مدار العقود القادمة. وتضع الإمارات العالمية للألمنيوم، تنمية أعمالها في مجال إعادة التدوير في مقدم أولوياتها الاستراتيجية، ولذلك نتخذ خطوات سريعة، في ظل تقدم عملياتنا في إعادة التدوير في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي مصنعنا الجديد بدولة الإمارات. وأرحب بزملائنا من مينيسوتا ضمن فريق الإمارات العالمية للألمنيوم».

من جانبه، قال لوك بالن رئيس شركة سبيكترو ألويز: «بانضمامنا إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة شركة سبيكترو ألويز الممتدة لخمسة عقود، وستسهم الموارد العالمية للإمارات العالمية للألمنيوم وقدراتها على تسويق الألمنيوم في الولايات المتحدة، في تعزيز نمو شركتنا. ونتمتع بوضع جيد لمواصلة تنمية أعمالنا، باعتبارنا شركة رائدة في إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة، وخدمة العملاء بشكل أفضل، وتوفير المزيد من فرص العمل في ولاية مينيسوتا، وتوفير المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة، والتي تلبي المعايير البيئية».

وبسبب خواصه المميزة، يمكن إعادة تدوير الألمنيوم بشكل متواصل ولا نهائي، وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95 %، مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم الأولي، وينتج عنها كمية ضئيلة من الانبعاثات، مقارنة بإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام.

وفي شهر مايو، استحوذت الإمارات العالمية للألمنيوم على شركة ليشتميتال، وهي مصهر متخصص في ألمانيا. وبدأت الشركة بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، في نهاية العام الماضي.

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