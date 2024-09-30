500 شركة إيطالية في مركز دبي للسلع بزيادة 6 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نمو عدد الشركات الإيطالية المُسجلة في منطقته الحرّة، إلى أكثر من 500 شركة، ما يمثل زيادة بنسبة 6 ٪ منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان، تتويجاً للنجاح الذي حققه مركز دبي للسلع المتعددة، في اختتام جولته الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» في إيطاليا، والتي أقيمت في كل من ميلانو وروما، والتي ركّزت على قطاعات رئيسة، مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات والرفاهية والأزياء، حيث سلّط المركز الضوء على آفاق الفرص المتاحة أمام الشركات الإيطالية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق الدولية انطلاقاً من دبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وتأتي الزيارة الأخيرة لمركز دبي للسلع المتعددة إلى إيطاليا في أعقاب النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 9 مليارات دولار خلال العام 2023. وبخلاف كون الإمارات تتمتع بمكانة راسخة كأكبر شريك تجاري لإيطاليا في الوطن العربي، فإن هذا النمو في الصادرات الإيطالية يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات، لاسيّما وأنها تتميز ببنيتها التحتية المتطوّرة وتتمتع بموقع استراتيجي وتتبنّى إطار عمل تنظيمي قوي، مما يتيح للشركات الإيطالية فرصة مثلى للتوسع والانطلاق نحو أسواق جديدة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «مع تجارة ثنائية وصلت قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول لإيطاليا في المنطقة، وتتعزز علاقاتنا بسرعة كل عام. نحن نستضيف حالياً أكثر من 500 شركة إيطالية في منطقتنا الحرة، والتي تجذبها عروض القيمة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة وبيئة الأعمال التي توفر أنظمة ولوائح صديقة للأعمال وبنية تحتية عالمية المستوى ومعدل ضريبة شركات تنافسي للغاية بنسبة 9٪. من التكنولوجيا والمجوهرات إلى الأحجار الكريمة والقهوة والطاقة، أتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات الإيطالية تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة في السنوات القادمة بينما نواصل الاستفادة من علاقاتنا التجارية والاستثمارية المتنامية.»

وقد أقيمت فعاليات الجولة الترويجية في كلا المدينتين بالشراكة مع كل من «كوربيلو كاردو» و«جرافانتي ورايمو» و«فوربس إيطاليا» ونادي كورمايور للجولف إيه غراند جوراس. وقام كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع ما يقرب من 180 من قادة الأعمال الإيطاليين ضمن قطاعات مختلفة على مزايا ممارسة الأعمال في دبي انطلاقً من مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد أحد أكثر مناطق الأعمال اتصالاً وترابطاً على مستوى العالم.

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