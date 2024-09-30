مركز دبي التجاري العالمي يختار "مومينتَس تكنولوجيز" لتعزيز الابتكار في العمليات التشغيلية للفعاليات والقاعات

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي، الرائد في قطاع الفعاليات والمعارض، عن اختياره لشركة مومنتَس تكنولوجيز (Momentus Technologies) شريكاً استراتيجياً لتعزيز الابتكار في العمليات التشغيلية للفعاليات والقاعات. وتأتي هذه الشراكة استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققها المركز خلال عام 2023 حيث استقبل 2.47 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد مومينتَس تكنولوجيز شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول المتقدمة التي تمكّن الشركات من إدارة مراكز الفعاليات بفعالية. ويهدف المركز عبر دمج الحلول المتطورة لشركة مومنتَس تكنولوجيز إلى وضع معايير جديدة للكفاءة والابتكار ضمن محفظته الواسعة والمتنوعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات عالمية المستوى.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "يتمتع مركز دبي التجاري العالمي بمكانة رائدة بفضل التزامه بالمعايير الاستثنائية في إدارة الفعاليات والمراكز، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتجددة لقطاع الفعاليات. وتمثل شراكتنا مع مومنتَس تكنولوجيز خطوة هامة نحو تعزيز التميز في العمليات التشغيلية، حيث سيساهم دمج الحلول التقنية المتقدمة للشركة في رفع الكفاءة الحالية للمركز بما ينعكس إيجاباً على تقديم تجارب استثنائية لشركائنا حول العالم، ويرسّخ ريادتنا العالمية في استضافة المعارض والفعاليات الدولية".

وستقدم مومنتس تكنولوجيز، الشركة الرائدة في حلول إدارة المراكز والفعاليات المبتكرة، منصةً متكاملة مخصصة تمكّن المركز من الإشراف على عمليات حجز الفعاليات وإدارة العمليات التشغيلية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. كما ستعمل الشركة عن قرب مع مركز دبي التجاري العالمي لتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات عالية الجودة لمختلف الفعاليات التي يستضيفها، معتمدة على خبرتها الواسعة في إدارة العمليات اللوجستية المعقدة باستخدام أحدث التقنيات.

من جانبه، صرّح أليكس ألكسندروف، الرئيس التنفيذي لشركة مومنتَس تكنولوجيز: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط، ونحن فخورون بأن تم اختيارنا شريكاً لمركز دبي التجاري العالمي، المركز الرائد للمعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق تطلعات المركز المتمثلة في وضع معايير استثنائية لقطاع الفعاليات. وستساهم منصتنا المتطورة في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية وتعزيز عملياته التشغيلية على المدى القريب والبعيد".

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