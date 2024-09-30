تداول «سبيس 42» غداً في أبوظبي بعد اندماج «الياه سات» و«بيانات»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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يترقب سوق أبوظبي للأوراق المالية غداً الثلاثاء بدء التداول على أسهم «سبيس 42» بعد إعلان الاندماج بين شركتي «الياه سات» و«بيانات». وتم تعديل اسم الشركة من «بيانات إيه آي بي إل سي» إلى «سبيس 42» بعد عملية الاندماج.

واعتباراً من إغلاق التداول اليوم الاثنين سيتم إلغاء إدراج أسهم «الياه سات» من سوق أبوظبي والبدء بتداول الأسهم الجديدة للشركة والناتجة من دمج الشركتين، حيث تم اعتماد رمز SPACE42 للتداول، على أن يكون السعر المرجعي لتداول سهم شركة «سبيس 42» في جلسة غد الثلاثاء هو سعر إغلاق سهم «بيانات» اليوم، حيث يخضع السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق (15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً).

وبحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، يتم تعديل التسوية السهمية «دون النقدية» لعمليات التداول التي تمت يوم الجمعة الماضي على أسهم شركة «الياه للاتصالات» اليوم الاثنين - اليوم التالي للتداول (T+1) -، بينما تكون التسوية السهمية لعمليات التداول التي تتم اليوم الاثنين في اليوم نفسه (T+0)، والخلاصة أن المستثمر الذي قام بشراء أسهم «الياه للاتصالات» يوم الجمعة الماضي وكذلك المستثمر الذي يشترى الأسهم اليوم الاثنين سوف يحصل على أسهم جديدة في شركة «سبيس 42».

وتتمتع «سبيس 42» بإمكانات كبيرة للنمو، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسط توقعات لتصبح إحدى أكثر شركات الفضاء المدرجة في البورصة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة «سبيس 42» نحو 3.5 مليارات دولار، وهو ما يوازي قيمة أسهم الشركتين عند موافقة مساهمي الشركتين على الاندماج لتأسيس الكيان الجديد. وبلغت الإيرادات المجمعة للشركتين خلال العام الماضي نحو 2.8 مليار درهم، وصافي الدخل 639 مليون درهم، وهو ما يتوقع معه نتائج إيجابية خلال العام الجاري، ويمكن للشركة الجديدة أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، حيث يمكن للشركة الجديدة الوصول إلى أسواق 150 دولة، أي نحو 80% من سكان العالم.

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