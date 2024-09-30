فكرة مبتكرة تحدث نقلة نوعية في عالم تأجير السيارات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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في عالم تشتد فيه حدة التنافس بين الابتكارات التكنولوجية تبرز قصة نجاح حسين شاهين الطاهري كواحدة من القصص الملهمة. فقد أطلق الطاهري، المدير التنفيذي لشركة «الوجدانية لحلول النقل»، تطبيق «يلدي» الذكي، الذي غير قواعد لعبة تأجير السيارات، بفضل فكرة بسيطة حولها إلى واقع مبتكر.

بدأت القصة في عام 1997 عندما كانت الشركة لا تتعدى مجرد فكرة تقليدية بسيطة لتأجير السيارات. في ذلك الوقت كانت الشركة تضم قليلاً من المركبات وحفنة من الموظفين، لكن بعد دراسة متعمقة للسوق، وبفضل الإمكانات الهائلة للبنية التحتية في دبي، التي وفرت فرصاً كبيرة لنمو قطاع المواصلات، عمل الطاهري على تطوير الشركة لتتحول إلى «الوجدانية ترانسبورت سوليوشينز» المختصة بالحلول المتطورة للنقل والمواصلات.

وقال الطاهري: «أصبحنا أعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانضممنا لبرنامج المشتريات الحكومية في 2009. وقد ركزنا بشكل أساسي على القطاعات الحكومية وشبه الحكومية. وعندما نتعامل مع هذه الكيانات نحرص على التأكيد على أننا أعضاء في المؤسسة، ما يمنحنا أفضلية شريطة أن تكون أسعارنا وخدماتنا تنافسية، مع بذل قصارى الجهود لتزويد هذه القطاعات بأفضل الحلول».

وأوضح الطاهري: «في خضم الثورة التكنولوجية والتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات على اختلاف تخصصاته ظلت خدمة تأجير السيارات للأفراد بحاجة إلى تحديث كبير، ومن هنا جاءت فكرة تطوير تطبيق «يلدي»، الذكي الذي نجح في تلبية احتياجات العملاء بأعلى درجات الكفاءة، وهو متوفر على تطبيق أبل ستور واندرويد».

وقال الطاهري: «خلال العام الماضي حصل تطبيق يلدي «Yaldi» الذكي على ترخيص من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتأجير السيارات بسعر 99 فلساً للدقيقة الواحدة، والذي يشمل سعر الوقود والمواقف، وهو يعتبر أول تطبيق ذكي تابع لشركة إماراتية متخصصة في هذا المجال، ويوفر التطبيق تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين، مما يحافظ على وقتهم وجهدهم».

وأضاف، إنه بعد أكثر من عقد من الزمان نمت الشركة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل الذكي، وباتت تمتلك أسطولاً كبيراً من السيارات الاقتصادية والفاخرة، إضافة إلى أسطول من الحافلات الاقتصادية والسياحية وطاقم سائقين ذوي خبرة. كما تحرص الشركة على مواكبة ممارسات الاستدامة في مختلف عملياتها عبر التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأوضح أن التطبيق يغطي دبي حالياً، كما سنبدأ العمل في أبوظبي خلال الربع الأول من العام المقبل، مع خطط للتوسع إلى باقي الإمارات خلال الفترة المقبلة. وندرس التوسع في الأسواق الخليجية خلال السنوات المقبلة، في ظل زيادة الطلب على خدماتنا التي تتميز بالسهولة والمرونة، فضلاً عن عدم التقيد بفترة إيجار طويلة للسيارة لمدة يوم كامل أو عدة أيام أو أشهر، بل يمكن استجار السيارة بالساعة.

وفي نصائح لرواد الأعمال يقول الطاهري: «السوق يتغير بسرعة، والتكنولوجيا تتطور بشكل مستمر، لذا من الضروري متابعة أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال التخصص». وأكد قائلاً: «لا تخافوا من المخاطرة وتجربة أفكار جديدة، ولكن بعد بذل كل الجهد في البحث الدقيق والتحليل الشامل قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة».

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