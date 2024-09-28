4 % حصة الإمارات من عمليات تعدين البيتكوين في العالم

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي انطلاق مؤتمر «ماينينج ريس» لحلول تعدين البلوك تشين والبيتكوين بحضور أبرز الخبراء والمتخصّصين وصُنّاع القرار في جلسات نقاشية لاستكشاف أحدث الأفكار والاتجاهات في قطاع العملات الرقمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتوجهات السوق، والمستجدات التنظيمية، والدور المتوسع لمنطقة الشرق الأوسط في المشهد العالمي للعملات المشفرة والبلوك تشين، حيث شهدت الإمارات زيادة كبيرة في حصتها من عمليات تعدين البيتكوين في العالم، بنسبة 4% خلال هذا العام، ارتفاعاً من 3.7% في العام السابق، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تعدين البيتكوين العالمي إلى 2.8 مليار دولار بحلول عام 2028، ويعود هذا النمو إلى زيادة الاستثمارات المؤسسيّة والتقدم الحاصل في تكنولوجيا التعدين والبيئات التنظيمية المواتية في الأسواق الرئيسية.

وتبرز منطقة الشرق الأوسط اليوم كأحد أهم اللاعبين في فضاء العملات الرقمية وذلك بفضل السياسات المستقبلية والتطورات المتسارعة في هذا القطاع. وتشير دراسات حديثة إلى وجود ارتفاع كبير في تبني العملات المشفرة، مع نمو عالمي متوقع للسوق بنسبة 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم رائدة عالمياً في تقنية بلوك تشين، يدعمها في ذلك الضوابط الداعمة والاستثمارات الاستراتيجية.

وقال سليمان الرفاعي، مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «ماينينج جريد» منظمة الحدث العالمي في دبي: «يعكس الإطلاق الرسمي لمنصة ماينينج ريس Mining Rcae في الشرق الأوسط الأهمية المتزايدة للمنطقة في قطاع البلوك تشين والعملات المشفرة العالمي. وبعد نجاح تجربة ماينينج ريس في العام الماضي، نحن متحمسون لدعم جهود مجتمع البلوك تشين وتعدين البيتكوين من خلال تعزيز الروابط ذات الأهداف بين المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية. إن هذا الحدث هو خطوة حاسمة نحو إنشاء نظام بيئي أكثر شمولاً وازدهاراً للعملات المشفرة».

وقال علي أبو زنجال، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايكونكس: «نحن فخورون بدعم ورعاية أول حدث للعملات المشفرة والبلوك تشين لشركة ماينينج جريد وأن نكون جزءاً من رحلتهم. نحن نؤمن بأهمية تعزيز الشبكات القوية وبناء مجتمعات نابضة بالابتكار، ويعتبر هذا الحدث فرصة رائعة لجمع المبتكرين والمستثمرين وقادة الفكر لتشكيل مستقبل قطاع البلوك تشين في المنطقة».

وقال رامي السريدي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماينينج جريد»: «تتمثّل مهمتنا في إحداث جذري في صناعة تعدين البيتكوين من خلال تهيئة البيئة اللازمة لتطوير وإنتاج حلول مبتكرة آمنة ومنصات بريادة أبناء المجتمع».

وتم ترتيب الحدث لتعزيز المشاركة وتبادل المعرفة بين المستثمرين المؤسسيين ومبتكري التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة والمتداولين الأفراد، مما يساهم في النمو المستمر لمجتمع بلوك تشين بشكل فاعل وحيوي في المنطقة.

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