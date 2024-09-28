«المركزي»: وجود طاقة إقراض وفيرة في النظام المصرفي بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن وجود طاقة إقراض وفيرة في النظام المصرفي بالدولة، مشيراً إلى محافظة القطاع على مرونته مع توفير مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة، حيث ظلت مؤشرات التمويل والسيولة بوجه عام مواتية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف المركزي أن النمو القوي في ودائع المقيمين استمر في المساهمة في احتياطيات السيولة والتمويل القوية، الأمر الذي دلت عليه مؤشرات الإقراض والتمويل الرئيسية ومؤشرات التمويل، ونسبة القروض إلى الودائع القوية التي بلغت 78%.

ولفت المركزي إلى تحسن نسب جودة الأصول لدى بنوك الدولة، إذ انخفض صافي نسبة القروض المتعثرة، ونسبة القروض المتعثرة إلى 2.3% و5.4% على التوالي، حيث استفادت جودة الأصول من التحسن الذي طرأ على ديناميكيات شطب القروض المتعثرة.

وأشار المصرف المركزي إلى أن مبادلات مخاطر الائتمان في دبي ظلت ثابتة عند 65 نقطة أساس في الربعين الأول والثاني من 2024. وذكر أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بأحد أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سجلت نحو 41 نقطة أساس في يونيو الماضي، وبقي مستوى مبادلات مخاطر الائتمان لإمارة أبوظبي، منخفضاً مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس اقتصادها الديناميكي ومتانة مركزها المالي.

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