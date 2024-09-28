«فرانكلين تيمبلتون»: أسهم الإمارات تواصل تفوقها

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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قال كلاوس بورن نائب الرئيس الأول، ومدير المحفظة لقسم الأسهم الناشئة في «تيمبلتون»، لـ «بلومبرغ»، إن الطلب على الأسهم «قوي جداً» في الامارات والمنطقة، مضيفاً: «إننا نشهد تحولاً في توقعات نمو الأرباح، حيث إنها أعلى من العالم المتقدم، وتتداول أيضاً بخصم للعالم المتقدم». وتتداول أسهم الأسواق الناشئة حالياً، بخصم قدره 36 % عن نظيراتها في الدول المتقدمة.

وتوقع مدير الاستثمار في فرانكلين تيمبلتون، أن تمدد أسهم الأسواق العالمية الناشئة ارتفاعها المتصاعد، وتواصل تفوقها على نظيراتها من البلدان المتقدمة، مع تحسن توقعات نمو الأرباح.

وحول أسعار النفط، أعرب عن عدم انزعاجه من الأسعار التي تقترب من 70 دولاراً للبرميل، عندما يتعلق الأمر بأسهم الإمارات، حيث يدعم التنوع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، والطلب المحلي القوي للأسهم التي تواصل تفوقها. ولا يرى تيمبلتون الكثير من مخاطر التصحيح، رغم علاوة التقييم في المنطقة.

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