توقع استمرار الزخم التاريخي لإطلاق المشاريع في دبي

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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توقعت منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor أن تحافظ المشاريع الجديدة في دبي على مستوياتها المرتفعة تاريخياً طوال ما تبقى من عام 2024 وتوقعات بدخول 35 ألفاً إلى 40 ألف وحدة إضافية إلى سوق البيع على الخريطة.

وقالت المنصة إن عمليات إطلاق مشاريع التطوير الجديدة على الخريطة لا تزال عند مستويات قياسية مرتفعة، مع إضافة ما يقرب من 7400 وحدة على الخريطة إلى السوق للبيع بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ نحو 16.5 مليار درهم، وتمثل الشقق 82.2% من حجم هذا المخزون الجديد، في حين تمثل المنازل والفيلات 14.1% و3.7% على التوالي.

وأضافت المنصة في تقريرها الشهري: «حتى الآن، بلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها حتى الآن نحو 86 ألف وحدة و213.7 مليار درهم في قيمة المبيعات الإجمالية، وهي في طريقها إلى تجاوز 272 مليار درهم في العام الماضي، ومع وجود ما يقرب من 200 مشروع إضافي في مراحل التخطيط يتتبعها فريق مراقبة العقارات، نتوقع أن تحافظ المشاريع الجديدة في دبي على مستوياتها المرتفعة تاريخياً طوال ما تبقى من عام 2024».

وتوقع التقرير أن يواصل السوق مساره التصاعدي مع نمو الأسعار وارتفاع أحجام المعاملات، وفي حين لا نتوقع تباطؤاً عاماً، فمن المرجح أن تتسع الفجوة بين مبيعات العقارات الجاهزة والمكتملة، ويرجع هذا جزئياً إلى التدفق القوي لمشاريع العقارات على الخريطة، وإلى توافر المخزون بأسعار مناسبة، ومع تخفيف أسعار الرهن العقاري (خفض أسعار الفائدة) وامتلاك المشترين المحتملين قدرة شرائية أكبر.

وفي أغسطس، شهد نمو أسعار العقارات في دبي ثاني أعلى مكسب شهري له في دورة السوق الحالية مع تسجيل مكسب شهري بنسبة 2.48%، وهذا أكثر من ضعف معدل النمو مقارنة بالشهر الماضي (1.22%)، بالإضافة إلى متوسط النمو الشهري الذي شهدناه حتى الآن (1.24%).

وأضافت المنصة: «ومن المهم ملاحظة أنه في حين أن المؤشر في هذه المجتمعات مدفوع بالارتفاع، فإن جميع العقارات في المجتمعات لا تزيد بنفس المعدل، حيث تشهد الوحدات القديمة مكاسب أكثر اعتدالاً عند النظر إليها بمعزل عن نظيراتها من المباني الجديدة». وبحسب مؤشر الأسعار الديناميكي لرصد العقارات الخاص بالمنصة، ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 2.48% في أغسطس، لتبلغ حالياً 1,431 درهماً للقدم المربعة، أي بنسبة 16% مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سابق وذروة السوق في سبتمبر 2014، وهذا يرفع النمو الإجمالي للارتفاع الحالي للسوق إلى 56.8%، ويمثل الشهر السادس والأربعين منذ مستويات أواخر عام 2020.

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