19 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي هذا الأسبوع أكثر من 19 مليار درهم، نتجت عن 5988 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 5044 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، و819 صفقة رهن عقاري بقيمة 5.8 مليارات درهم، و125 معاملة هبة بقيمة 746 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 502 مبايعة لأراضٍ، و3952 مبايعة لوحدات سكنية و590 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 257 رهناً لأراضٍ، و589 رهناً لوحدات سكنية، و95 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 672 مليون درهم نتجت عن 238 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة مدينة هند 4 عبر 662 صفقة بقيمة 518 مليون درهم، وثالثاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 240 صفقة بقيمة 632 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخيران الأولى عبر 196 صفقة بقيمة 592 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا عبر 39 صفقة بقيمة 548 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري خلال هذا الأسبوع بيع قطعة أرض في منطقة الوصل بقيمة 438 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة جاهزة في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «ون ات بالم جميرا» بقيمة 275 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى على المخطط في نفس المنطقة بقيمة 56 مليون درهم.

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