29 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في 5 جلسات

المصدر: (دبي ـ محمد عباس)

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.91% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 14 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 747 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 760.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «المشرق» ارتفاعات أسهم دبي ليرتفع 8.6%، وصعدت أسهم مصرف السلام السودان 8.4%، وتاكسي دبي 7.8%، ودو 6.3%، وباركن 6%، وسالك 4.8%، وسوق دبي المالي 4.65%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بـ348.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 215.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 140.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 189.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 629 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 439.6 مليون درهم. إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.33% إلى مستوى 9469.48 نقطة، ليربح السوق نحو 15 مليار درهم في أسبوع. وتصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 2.3 مليار درهم في أسبوع، تلاه «مدن القابضة» جاذباً 831.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة ناهزت 831 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم مجموعة أرام 39.9%، وبيانات 8.9%، واﻻتحاد للتامين 8.5%، وأيبيكس للاستثمار 8.2%، والصير للمعدات 6.7%، وغذاء القابضة 5.9%، ومدن القابضة 5.8%، وإي أس جي 4.4%.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 29 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.641 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.670 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.909 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و760.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 9.85 مليارات درهم، موزعة بواقع 8.1 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و74.1 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.95 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 177.3 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسكت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع تراجع مؤشر سوق دبي 0.12% عند مستوى 4521.26 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.47% إلى 9468.48 نقطة.

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