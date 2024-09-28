«آي إتش جي» توسع محفظتها الفندقية في الإمارات إلى 11079 غرفة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» IHG، العالمية للضيافة، توسيع محفظتها إلى 11079 غرفة فندقية خلال الفترة المقبلة، في دولة الإمارات، أكبر سوق سياحية في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعزز مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في قطاع الضيافة المزدهر.

وتضم محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في دولة الإمارات حتى يونيو 2024 نحو 33 فندقاً تحتوي على 9,290 غرفة، إلى جانب تسعة فنادق قيد الإنشاء تضم 1,789 غرفة من المقرر افتتاحها في الأعوام القادمة. وتسلط استراتيجية التوسع هذه الضوء على التزام المجموعة بتعزيز وجودها في أحد أكثر أسواق الضيافة ديناميكية في العالم.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات خلال توقيع اتفاقية ضم برج سيل الواقع في دبي مارينا إلى علامة فينيت كوليكشن، والمقرر افتتاحه العام القادم في دبي ليكون أطول برج فندقي في العالم:

«تبقى الإمارات سوقاً استراتيجياً بالنسبة لمجموعة «آي إتش جي»، وتعكس النجاحات الأخيرة التزام المجموعة بالمساهمة في قطاعي السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والضيافة المزدهرين في الدولة. ويتيح اعتماد نماذج الامتيازات التجارية وتنفيذ التحويلات الناجحة وطرح العلامات التجارية الفاخرة أمام المجموعة تلبية الاحتياجات المتطورة للضيوف والمالكين.

وتواصل بدورها التركيز على تقديم تجارب استثنائية تتناسب مع تفضيلات المسافرين المميزين مع دفع عجلة النمو المستدام في المنطقة».

وتشكل اتفاقيات الامتياز ما يقرب من نصف محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في الإمارات، وهو ما يعادل 16 منشأة فندقية بسعة 3,816 غرفة، مما يجعل المجموعة الجهة الأبرز ضمن فئة الامتيازات التجارية بدولة الإمارات.

كما تخطط المجموعة لافتتاح أربعة فنادق امتياز أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتضيف 2,653 غرفة فندقية جديدة إلى محفظتها في جميع أنحاء الإمارات.

وأضاف: «أتاح هذا النهج للمجموعة تعزيز النمو المستدام من خلال الشراكة الناجحة مع المطورين والمشغلين المحليين، وبالتالي المساهمة في التطوير الشامل لمشهد الضيافة الاستثنائي والمتنامي في الدولة».

ونجحت المجموعة في تحويل ثماني علامات فندقية في الإمارات إلى بعض من أكثر العلامات التجارية شهرة على المستوى الدولي. وتدير المجموعة 117 فندقاً موزعة على 9 علامات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إنتركونتيننتال وفينيت كوليكشن وكراون بلازا وهوليداي إن وهوليدي إن إكسبرس وستايبريدج سويتس وإنديغو وفوكو وسيكس سينسيز، إضافة إلى 83 فندقاً قيد الإنشاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز