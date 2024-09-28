6 فعاليات جديدة تثري أجندة «إكسباند نورث ستار» 13 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرفة دبي، عن ست فعاليات جديدة ستساهم في إثراء أجندة معرض «إكسباند نورث ستار» 2024، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل.

ووفق بيان صحافي صادر عن الغرفة أمس، تضم قائمة الفعاليات الجديدة ضمن أجندة المعرض كلاً من «منصة الشركات»، وفعالية «نقل التكنولوجيا 3.0»، و«مستقبل الإعلام والإبداع»، ومنصة «إن إس للشركات الناشئة سريعة النمو»، وعرض «سونار+ د»، ومنتدى «ستارت أب جينوم» لريادة منظومات الأعمال.

تجربة المشاركة

وتساهم هذه الفعاليات في تعزيز تجربة المشاركة في الحدث، وتحفيز نمو الشركات الناشئة المبتكرة، حيث يستقطب المعرض مجموعة واسعة من الشركات الناشئة الرائدة في العالم إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي والمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتأتي «منصة الشركات» كملتقى حيوي يجمع بين مختلف الجهات المعنية بمنظومة الشركات الناشئة، وتتيح التواصل المباشر للتأسيس لتعاون استراتيجي وشراكات مثمرة وتحالفات استثمارية لنمو المشاريع الريادية.

وستشهد المنصة مشاركة صناديق رأس المال المخاطر التي تبحث عن فرص استثمارية في الشركات الناشئة، ومسرعات الأعمال الراغبة، إلى جانب المستثمرين، ومزودي الخدمات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الناشئة.

وتشكل فعالية «نقل التكنولوجيا 3.0» منصة للمتخصصين في القطاعات التقنية لاستعراض أحدث التقنيات التي ستحدث تغيرات جذرية في القطاعات كافة.

وتستعرض فعالية «مستقبل الإعلام والإبداع» أساليب التسويق المؤثرة لأبرز الشركات التجارية التي تستخدم سرديات مبتكرة، كما تتيح للمبدعين الثقافيين استكشاف التأثير البارز للذكاء الاصطناعي والويب 3 والتكنولوجيا الناشئة عبر المشهد الإعلامي، وخصوصاً تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

منصة للابتكار

ويعد برنامج «نورث ستار للشركات الناشئة سريعة النمو» منصة للابتكار والتعاون والنمو، حيث يضم 100 شركة ناشئة سريعة النمو من جميع أنحاء العالم، وستكتسب الشركات التي تم اختيارها، ممن تقدموا للمشاركة إما عن طريق الترشح، أو التوصية، أو من خلال استيفاء معايير البرنامج، انتشاراً عالمياً وستخصص لها مساحة عرض متميزة، يشارك فيها عدد كبير من المعنيين.

فضلاً عن إمكانية الوصول إلى جلسات إحاطة حصرية مع المسؤولين الحكوميين، وعروض المنتجات الجديدة، وتنظيم برنامج التواصل الاستشاري الذي يوفر فرص التواصل مع المستثمرين والمشترين، وخبراء القطاع.

وبعد نجاح تجربته على مدار عشرة أعوام في تقديم عروض إبداعية في كل من برشلونة، وإسطنبول، ولشبونة، وهونج كونج، والعديد من المدن الأخرى، يسافر فريق «سونار+ د» للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار»، حيث سيتيح الحدث للفريق منصة تجمع بين الإبداع، والثقافة، ضمن مساحة مخصصة لعرض الأفكار والمشاريع الرائدة في مجال التكنولوجيا الإبداعية والابتكار.

وسيجمع منتدى «ستارت أب جينوم» لريادة منظومات الأعمال، مجموعة مختارة من المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال ضمن جلسات للتواصل ومد جسور التعاون بين الشركات العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز