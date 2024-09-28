خبراء يبحثون في دبي ابتكارات الصناعة وآفاق التعاون العالمي

المصدر: دبي- البيان

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شهدت دبي فعاليات مؤتمر «روتك اكسبو 2024»، ومعرض الهندسة العكسية والتصنيع الإضافي في الشرق الأوسط «ريام»، واللذين أقيما مؤخراً، وتم خلالها بحث آفاق جديدة للتعاون العالمي وابتكار الصناعة، حيث جمعا قادة وأقطاب الصناعة والمصنعين والمهندسين من مختلف القطاعات، وركزت أنشطة الخبراء خلال المؤتمر على الآلات الدوارة وتقنياتها المبتكرة.

حيث كانت منصة استثنائية للمساهمين العالميين للتعاون، واكتشاف الفرص. وقال صموئيل بنديكت من منظمة ألدريش الدولية، منظمة الحدث «في هذه الحقبة من التحول الرقمي عرض معرض «روتك 2024» مستقبل قطاع الآلات الدوارة وأشعل إمكانات تحويلية».

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