دانوب هوم تكشف عن مظهرها الجديد ومجموعة الأثاث الخارجي - وضع العملاء في المقام الأول

المصدر: البيان

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نظمت دانوب هوم حدثًا حيويًا في صالة عرضها الرئيسية في البرشاء، دبي، للكشف عن مظهر العلامة التجارية الجديد وتقديم مجموعة الأثاث الخارجي المنتظرة بشدة. حضر الحدث حوالي 100 من كبار المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة وشركاء الإعلام المحلي."

تبسيط الحياة للعملاء

الهوية الجديدة للعلامة التجارية، المرتكزة على مفهوم "البساطة"، تهدف إلى جعل تجربة التسوق أكثر بساطة وسلاسة واستمتاعًا للعملاء. هذا التركيز على البساطة يمكّن العملاء من إنشاء منازل تعكس أسلوبهم الشخصي وراحتهم بشكل أفضل. ومن هذا المنطلق البسيط، ظهرت أربعة ركائز أساسية: السعادة، السهولة، الشغف، والابتكار. هذه المبادئ توجه دانوب هوم في تحسين خدمة العملاء وتطوير المنتجات.

وفي حديثه خلال الفاعلية، قال السيد/ سيد حبيب، المدير العام لدانوب هوم: "لقد جعلنا من مهمتنا تبسيط تجربة التسوق لعملائنا. هدفنا هو جعل عملية التسوق سهلة قدر الإمكان حتى يتمكنوا من التركيز على إنشاء المنازل التي يحبونها”.

كل ما يحتاجه المنزل

دانوب هوم هي العلامة التجارية الوحيدة التي يمكن للعملاء من خلالها العثور على كل ما يحتاجونه لمنزلهم، كل ذلك تحت سقف واحد. من الأثاث الأنيق وديكور المنزل إلى الأثاث الخارجي وإكسسوارات الحديقة، تقدم دانوب هوم مجموعة لا مثيل لها. لا توجد علامة تجارية أخرى تقدم مجموعة بهذا الاتساع، مما يجعلها الوجهة المثالية لحلول المنزل الشاملة.

وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجموعة دانوب: "هدفنا هو أن نكون المكان الذي يتجه إليه الجميع لكل ما يتعلق بالمنزل". دانوب هوم تتميز بتشكيلتها الكاملة من المنتجات التي تحول المنازل من الداخل والخارج. ويبرز إعادة العلامة التجارية التزامنا بالجودة ورضا العملاء”.

مجموعة الأثاث الخارجي الجديدة كلياً

كما عرض الحدث مجموعة الأثاث الخارجي الجديدة كلياً من دانوب هوم، التي تضم أكثر من 1000 منتج. من مجموعات طاولات الطعام الخارجية وأرائك الاسترخاء إلى معدات الشوي وألعاب الأطفال، تم تصميم المجموعة لتناسب الحياة الخارجية طوال اليوم، مما يجعلها عملية وجميلة في الوقت ذاته.

تعتبر النباتات الصناعية من أبرز مميزات المجموعة، حيث تم تصميمها لتحمل حتى المناخ القاسي في الشرق الأوسط، مما يضمن الحد الأدنى من الصيانة وجمالاً يدوم طويلاً. تم تصنيع هذه المنتجات من مواد عالية الجودة لتتحمل الظروف الجوية الصعبة، مما يجعلها مثالية لكل من التجمعات والاسترخاء الهادئ.

تلتزم دانوب هوم بالاستدامة في جميع منتجاتها. من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير مثل الألومنيوم، السيراميك، والفولاذ واستيراد المواد من أكثر من 20 دولة، تقلل الشركة من انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة. هذا الالتزام يضمن منتجات متينة تدعم الأهداف البيئية وتعزيز رفاهية العملاء.

ما هو القادم من دانوب هوم؟

قوبلت الهوية الجديدة للعلامة التجارية ومجموعة الأثاث الخارجي بردود فعل حماسية من الحاضرين. انبهر الضيوف بإعادة العلامة التجارية المدروسة والتشكيلة الواسعة من المنتجات الخارجية. وكان الكثيرون متحمسين لاستكشاف المجموعة بشكل أكبر، وشهدت صالة العرض زيادة فورية في عدد الزوار بعد الحدث.

لا تتوقف دانوب هوم عند هذا الحد. فبعد هذه الانطلاقة الناجحة، وسعت الشركة صالة عرضها الرئيسية في أبوظبي لتصل إلى 200,000 قدم مربع، مما يجعلها أكبر صالة عرض في المنطقة. هذه التوسعة تعزز مهمة الشركة في تقديم كل ما يحتاجه المنزل في مكان واحد مريح.

نبذة عن دانوب هوم

دانوب هوم هو اسم راسخ في تحسين وتجهيز المنازل، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات لكل غرفة ومساحة خارجية. باعتبارها العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تغطي جميع جوانب احتياجات المنازل، تلتزم دانوب هوم بتقديم الجودة والراحة والفخامة لعملائها.

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