«جافزا» و«جلوبال سورفيسز» تكشفان عن منشأة تصنيع جديدة بقيمة 100 مليون درهم للأسطح الهندسية

المصدر: البيان

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كشفت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، و"جلوبال سورفيسز"، الشركة الرائدة في تصنيع أسطح الكوارتز الهندسية عن أكبر منشأة لتصنيع الأسطح الهندسية في الشرق الأوسط، والأولى من نوعها في دولة الإمارات.

تبلغ قيمة الاستثمار في هذه المنشأة الواسعة 100 مليون درهم (27 مليون دولار)، وتمتد على مساحة تقارب 40,000 متر مربع، وتشكل علامة فارقة مهمة في مسيرة توسّع عمليات "جلوبال سورفيسز" في منطقة الخليج.

بدأت المنشأة إنتاجها التجاري في فبراير 2024، وتمّ تجهيزها بآلات متقدمة يتمّ التحكم بها عبر نظام الإشراف وجمع البيانات "سكادا"، وآلات التحكم الرقمي بواسطة الكمبيوتر "سي إن سي"، لإنتاج أسطح كوارتز هندسية فائقة الجودة تحاكي جماليات الأحجار الطبيعية.

وتستعد "جلوبال سورفيسز" لتلبية الطلب المتزايد على الأسطح عالية الجودة في الخليج والأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، بقدرة إنتاج سنوية تزيد عن 620 ألف متر مربع.

وحضر الفعالية الاحتفالية للمنشأة، عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي، ومايانك شاه، المدير التنفيذي لشركة جلوبال سيرفيسز، ونخبة من المسؤولين الكبار في المؤسستين.

وصرّح عبدالله بن دميثان الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي بقوله: "في إطار التزامنا بتنمية قاعدة التصنيع في دولة الإمارات، وحرصنا على تزويد الشركات بالبنية التحتية المتطورة، وتمهيد الطريق أمام اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً، يسعدنا الترحيب بشركة جلوبال سورفيسز في جافزا، لتنضمّ إلى مجتمعنا المزدهر من الشركات. وستوفر هذه المنشأة أسطحاً عالية الجودة محلية الصنع لاستخدامات قطاع البناء، في حين كان يتم استيرادها سابقاً".

وقال مايانك شاه، المدير التنفيذي لشركة جلوبال سورفيسز: "تُمثل المنشأة الجديدة علامة فارقة مهمة في استراتيجيتنا للنمو العالمي، ستتيح لنا الاستفادة من موقع جافزا الإستراتيجي، ومن بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، لتعزيز قدراتنا اللوجستية. وسيمكننا هذا الربط الفعّال من التصدير بكفاءة إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الخليج والولايات المتحدة وكندا، وهو أمر ضروري لتعزيز حضورنا في السوق، وتلبية الطلب المتزايد على الأسطح الهندسية عالية الجودة. وخلال العام المقبل، يتوجه تركيزنا نحو الوصول إلى قدرتنا الإنتاجية الكاملة، واستكشاف المزيد من فرص التوسّع لمواصلة إرساء معايير جديدة في الصناعة".

وخلال الفعالية طرحت "جلوبال سورفيسز" سلسلة منتجاتها الجديدة؛ "كوارتزيتس"، وهي مجموعة متميزة مستوحاة من الطبيعة ومصنوعة من أجود المواد الخام والكريستوباليت، تحاكي مظهر الحجر الطبيعي. كما تستعد "جلوبال سورفيسز"، المجهّزة بتكنولوجيا متقدمة حازت على براءة اختراع ومرخصة من شركة "سكيب" في فلوريدا، لإطلاق مجموعتها "ماركوارتز" المستقبلية.

وانسجاماً مع أهداف دولة الإمارات المتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم أهداف الاستدامة على نطاق أوسع، تركز شركة جلوبال سورفيسز أولويتها على عمليات الإنتاج صديقة البيئة، باستخدام الطاقة المتجددة والمواد المُعاد تدويرها ونظام معالجة المياه المتقدم الذي يعيد استخدام 80% من المياه.

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