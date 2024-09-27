طيران الإمارات ومتحف المستقبل يعلنان قائمة المتحدثين وأجندة فعاليات أسبوع مستقبل الطيران

المصدر: البيان

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كشفت طيران الإمارات ومتحف المستقبل اليوم عن المتحدثين الرسميين وتفاصيل أجندة فعاليات أسبوع مستقبل الطيران، والذي سيقام في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر المقبل في دبي.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "تستقطب فعاليات أسبوع مستقبل الطيران 30 متحدثاً من نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطيران والفضاء والشحن الجوي والخدمات اللوجستية والصيانة والإصلاح والتجديد؛ إلى جانب أبرز الشخصيات في مجال صناعة التكنولوجيا والأكاديميين، ما يعكس النطاق الواسع من المواضيع التي ستغطيها جلسات أسبوع مستقبل الطيران، وذلك ضمن جدول أعمال حافل يعد بتقديم جلسات نقاشية ثاقبة ورؤى فريدة، فضلاً عن ورش عمل تفاعلية تتعمق في الموضوعات التي تشكل أولوية قصوى لمستقبل صناعتنا".

من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا الحدث سيقدم منصة مهمة لاستعراض أحدث التطورات الحالية والفرص المستقبلية في قطاع الطيران، وسيسهم بتبادل الخبرات والممارسات الناجية وتوحيد الرؤى والجهود لتصميم مستقبل هذا القطاع المهم، ودعم توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز كفاءة الخدمات وتطوير استراتيجيات نمو قطاع الطيران على المدى القريب والبعيد.

اليوم الأول

يسلّط اليوم الأول من أسبوع مستقبل الطيران، الضوء على رحلة المسافرين والتحديات التشغيلية في ظل الطلب العالمي القوي على السفر، وسيلقي معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الكلمة الافتتاحية للحدث، يليها كلمة رئيسية من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبعد ذلك سيتحدث عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عن كيفية موازنة الطلب على حركة السفر مع الحلول المبتكرة للمسافرين وكيفية تطوير تجربتهم على الأرض.

وسوف تركز الجلسة الأولى على تحسين الطلب على حركة السفر لا سيما في بيئة المطارات المكتظة وقيود سلاسل التوريد، وتضم الجلسة كلاً من، غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي؛ وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران؛ ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص الدولية؛ حيث سيشاركون رؤيتهم بعيدة الأمد حول قدرات حركة السفر الجوي.

وفي الجلسات الجانبية، سيناقش فيرنر فوجيلز، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في أمازون، نهج الشركة في الأتمتة والعمليات البيومترية والبيانات في الوقت الفعلي لضمان رحلات سلسة للمسافرين.

وتضم الجلسة النقاشية الثانية، خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران؛ وأيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض؛ وسيرفر أيدين، رئيس الخدمات الرقمية والتجارية في مطار إسطنبول الدولي؛ وعمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي؛ ونيكولاس فاندابل، نائب الرئيس التنفيذي لمطار باريس شارل ديغول، حيث سيتناولون كيفية تحديث البنية التحتية للمطارات والموجة التالية من التقنيات المستقبلية.

كما سيتعرف المشاركون على مستقبل كبائن الطائرات والاتصال على متن الطائرة من الرؤساء التنفيذيين في شركات ريكارو، وتاليس، وباناسونيك أفيونيكس، وفياسات.

اليوم الثاني

سيتناول اليوم الثاني من فعاليات أسبوع مستقبل الطيران أحدث التطورات في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية والصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، وسيبدأ اليوم بجلسة حوارية مع خلفان جمعة بلهول، والذي سيسلط الضوء على الدور الرئيسي لمؤسسة دبي للمستقبل في قيادة مستقبل الطيران والخدمات اللوجستية في دبي، تليها جلسة نقاشية تركز على المشهد العالمي الديناميكي للشحن والخدمات اللوجستية والعوامل المؤثرة على الطلب، فضلاً عن التحول الرقمي، وتضم الجلسة نديم سلطان، نائب رئيس أول الإمارات للشحن الجوي للتخطيط؛ ورام مينين، عضو الفريق المؤسس في شركة الإمارات للشحن الجوي؛ وحمدي عثمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوليتير.

فيما سيتناول متحدثون من شركات رولز رويس، وجنرال إلكتريك للطيران، وسافران، وجامكو، وجورامكو، الجهود الجارية لتعزيز دقة وفعالية الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة من خلال الجيل القادم من التقنيات.

اليوم الثالث

سيتناول اليوم الثالث والأخير الإمكانات الناشئة لتقينات الويب 3 والذكاء الاصطناعي والواقع الممتد لتعزيز كفاءة سير العمل وتحسين تقديم الخدمات للصناعة. وستستكشف الجلسة النقاشية الأولى استراتيجيات ملاحظات العملاء باستخدام الأتمتة والاستفادة من الرؤى لاتخاذ قرارات مستنيرة معتمدة على البيانات بهدف تحسين مستويات الخدمة، وسيناقش كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون الفرق الرقمية والإبداعية في فيجن بوكس، وطيران الاتحاد، وسكاي ووردز طيران الإمارات، وأفيس بدجت جروب، كيفية توسيع نطاق استراتيجيات تجربة العملاء الخاصة بهم.

فيما ستضم الجلسة الأخيرة أكاديميين من جامعة مانشستر متروبوليتان، بالإضافة إلى مسؤولي حلول مايكروسوفت وإدارة الموارد البشرية في طيران الإمارات، لمشاركة تجاربهم وتسليط الضوء على حالات الاستخدام المحتملة حول دمج قوة الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط سير العمل في مجال الطيران.

المقاعد محدودة لحضور الجلسات النقاشية. لمزيد من المعلومات حول "أسبوع مستقبل الطيران"، وللتسجيل في الحدث، يرجى زيارة: https://aviationfutureweek.ae

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