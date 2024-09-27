45 ألف شركة مرخصة تابعة لـ«إيفزا دبي» لدعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»

المصدر: وام

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أكد مارتن بيدرسن، الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي "إيفزا"، التزام "إيفزا دبي" بدعم أجندة دبي الاقتصادية "D33" وخطة مئوية الامارات 2071، من خلال مساهمة السلطة في نمو اقتصاد الدولة عبر دعم أكثر من 45 ألف شركة مرخصة، ما ساهم بالتالي في تعزيز مكانتها كإحدى المناطق الحرة الأسرع نمواً على صعيد القطاع.

وأشار بيدرسن، في تصريح له اليوم، إلى نجاح مشاركة "إيفزا دبي"، مجتمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية في دبي، كراعٍ رئيسي لفعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة 2024، والتي استضفتها إمارة دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وأكد أهمية المناطق الحرة في بناء جسور التواصل وخلق الفرص الممكنة، كونها أنظمة ديناميكية لمنح الشركات الحرية والمرونة للازدهار، فضلاً عن منصة للتعاون الدولي وخلق قيمة مشتركة لتحقيق نتائج مربحة للجميع.

من جانبه، سلط يوشين كنيشت المدير التنفيذي لـ "إيفزا دبي"، خلال جلسة "تطوير إطار استراتيجي لجذب الأجيال الجديدة" في ختام فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة، الضوء على أهمية دمج مواهب الجيل الجديد في المناطق الحرة ومواجهة التحديات، وتقديم إطار عملي للشركات الأكثر احتمالاً لجذب تلك الأجيال الناشئة.

من جهته، قدم هولجر شليشتر، المدير المالي لـ"إيفزا" جلسة نقاشية ركزت على نهج القطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة وتجنيد الشركات.

ودعا الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، المناطق الحرة إلى مواصلة دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، ولعب دوراً محورياً في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية.

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