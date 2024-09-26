دومين للعقارات توسع عملياتها بافتتاح مكتب جديد في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة دومين للعقارات، عن افتتاح مكتبها الجديد في منطقة الخليج التجاري بدبي.

يمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة في استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة. وتختص دومين بالعقارات الفاخرة السكنية والتجارية والضيافة، حيث اكتسبت سمعة قوية في تقديم حلول عالية الجودة لعملاء متنوعين من المستثمرين وأصحاب العقارات والمطورين. سيعمل المكتب الجديد كمركز لدعم الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي وخارجها.

وقال بسام أبو قرش، الرئيس التنفيذي لشركة دومين للعقارات: «افتتاح مكتبنا في الخليج التجاري يعكس النمو الكبير الذي حققناه في السنوات الأخيرة. هدفنا دائمًا هو التوسع بشكل استراتيجي على مستوى العالم، وهذا الموقع الجديد يعزز قدرتنا على خدمة العملاء المحليين والدوليين بشكل أفضل. نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من النجاح في السوق العقارية المتطورة في الإمارات. رؤيتنا هي أن نكون روادًا في مجال العقارات الفاخرة، ورسالتنا هي تقديم حلول مبتكرة ذات قيمة عالية تتجاوز توقعات عملائنا في كل صفقة.»

إلى جانب جهود التوسع، تواصل دومين للعقارات التركيز على الحفاظ على نهجها الذي يضع العميل في المقام الأول، من خلال خدمات شخصية تلبي احتياجات كل عميل بشكل منفرد. يهدف المكتب الجديد في الخليج التجاري إلى تبسيط العمليات وتعزيز الشراكات مع الأطراف المعنية في المنطقة، مما يعزز قدرتها على تقديم أعلى معايير إدارة العقارات والتأجير والمبيعات.

ومع استمرار تطور الشركة، تظل دومين للعقارات ملتزمة برؤيتها طويلة الأمد بأن تصبح الشركة الاستشارية العقارية المفضلة في الإمارات ودبي على مستوى العالم. يمثل المكتب الجديد في الخليج التجاري خطوة واحدة في خطط التوسع الأوسع للشركة، مع توقع المزيد من النمو والمشاريع الجديدة في المستقبل القريب. وبفضل تركيزها على تقديم خدمات عالمية المستوى وبناء علاقات قوية مع العملاء، فإن دومين للعقارات في وضع جيد لاستغلال ازدهار القطاع العقاري في دبي وتحقيق نجاح مستدام لسنوات قادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز